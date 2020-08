Pattensen-Mitte

„Alles ist völlig anders. Wir müssen dreimal nachdenken, was erlaubt ist, schließlich sind wir eine öffentliche Einrichtung“, sagt Elke Eicke, Vorstandsmitglied des Vereins Mobile, am Dienstagnachmittag. Sie beschrieb die Hygieneproblematik bezüglich der verschiedenen Angebote im Mehrgenerationenhaus während der Corona-Krise. Zu Gast war der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, der sich für seine Sommertour durch die zwölf Kommunen seines Wahlkreises unter anderem das Mehrgenerationenhaus als Station ausgesucht hatte.

Rund eine Stunde lang tauschte sich der Politiker mit Eicke sowie weiteren Mobile-Vertretern über deren Erfahrungen aus. Auch Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) nahm an der Gesprächsrunde im Garten der Einrichtung teil. „Für Unternehmen und andere Organisationen ist jetzt eine sehr harte Zeit“, sagte Miersch. Deshalb interessiere ihn, was diese während der Krisenzeit umtreibt und wie die Politik helfen kann.

Mobile nimmt Angebote im Mehrgenerationenhaus wieder auf

Eicke sprach auch über die seit Ende Juni nach und nach wieder aufgenommenen Angebote im Mehrgenerationenhaus. Es gebe dabei Risikogruppen wie Senioren, die zum Teil die Angebote coronabedingt aktuell nicht wahrnehmen. Aber andere Kurse aus dem Frühjahr würden fortgesetzt und beendet. „Viele Teilnehmer freuen sich, dass es weitergeht, vor allem die in den Präventionskursen. Und für die Dozenten werden nur die Kurse abgerechnet, die sie auch tatsächlich gegeben haben“, sagte Eicke.

Familientherapeutin Sandra Hülsmann (links) und Martina Wolters vom Familienservicebüro der Stadt Pattensen wollen Eltern unterstützen. Quelle: Stephanie Zerm

Martina Wolters vom Familienservicebüro bezeichnete die Beratungssituation als problematisch. „Die wegen des Coronavirus erforderliche Terminvergabe passt nicht zur gewünschten Niedrigschwelligkeit“, sagte sie. Online- und Telefonberatungen seien keine Alternativen und würden keine persönlichen Gespräche ersetzen, hat Wolters in den vergangenen Wochen festgestellt.

Normaler Alltag mit Hygieneauflagen ist schwer

Auch in den Kindertagesstätten sei „ein normaler Alltag mit Hygieneauflagen kaum machbar“, sagte Katrin Knauth, Leiterin der Mobile-Kita Ruther Straße. „Wenn da mal ein Kind hinfällt und weint, wird es selbstverständlich auch jetzt von uns in den Arm genommen und getröstet“, sagte sie. Seit dem 22. Juni ist wieder eine Betreuung aller angemeldeten Kinder möglich. Der Kita-Zugang erfolgt in Gruppen über fünf verschiedene Eingänge, auch in der Kita selbst sind die Wege festgelegt.

„Die Kleinen ziehen sich jetzt selbstständig an und aus. Das freut uns Erzieherinnen, und wir wünschen uns, dass das auch zukünftig so bleibt“, sagte die Kita-Leiterin und lobte damit eine positive Entwicklung aus der besonderen Situation heraus. Für den Hort berichtete dessen Leiter Martin Kühbauch, dass dieser in den vergangenen Monaten nur zu rund 50 Prozent von den Grundschülern genutzt worden ist. Er führte dies zum Teil auf die gegenwärtig noch bestehende Schulbaustelle an der Marienstraße zurück. Der Hort liegt im Gebäude direkt gegenüber dem Neubau. Aber auch die halbierten Klassen mit teilweise schulischem und heimischem Lernen sollen dazu beigetragen haben.

Bei einer Gesprächsrunde im Mobile-Garten erkundigt sich Matthias Miersch (Mitte) bei (von links) Martin Kühbauch und Katrin Knauth, Elke Eicke und Ramona Schumann über deren Erfahrungen in der Corona-Krise. Quelle: Torsten Lippelt

Stadt hat Betreuungskosten für vier Monate übernommen

Eicke berichtete noch von aktuell nicht bezifferten Einnahmeverlusten. Doch die laufenden Kosten für die Kita würden – trotz langer Schließung – glücklicherweise von der Stadt aufgefangen. Laut Bürgermeisterin Ramona Schumann hat die Stadt für den Zeitraum von April bis Juli 2020 für alle Kindertagesstätten in Pattensen die Kinderbetreuungskosten in Höhe von monatlich rund 55.000 Euro aus ihrem Haushalt finanziert. „Erst seit dem 1. August fallen für die Eltern wieder Beiträge an.“

Eltern in Pattensen müssen ab dem 1. August wieder Beiträge zahlen, von April bis Juli übernimmt die Stadt Pattensen die Kinderbetreuungskosten. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

„Vieles hat sich durch Corona verändert. Ich glaube, die Gesellschaft muss noch auf absehbare Zeit mit dem Virus leben“, stellte Miersch fest. „Deshalb sind Einrichtungen und solche Treffpunkte wie Mobile hier für die Menschen so wichtig. Beim Verbleiben in den eigenen vier Wänden bleibt sonst viel Gesellschaftspolitisches auf der Strecke.“

