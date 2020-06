Mehrgenerationenhaus fährt Betrieb wieder hoch

Pattensen-Mitte

„Wir sind froh, dass nach und nach wieder Leben ins Haus kommt“, sagt Elke Eicke vom Verein Mobile, der das Mehrgenerationenhaus in Pattensen-Mitte betreibt. Seit März sei es wegen der coronabedingten Schließung gespenstisch leer gewesen. Nun fährt der Verein seine Angebote langsam wieder hoch.

Einbahnstraßenregelung für den Gang aufs Klo

Von den ursprünglich für dieses Frühjahr vorgesehenen 60 Kursen, Vorträgen, Gruppen und Co. haben bereits einige wieder begonnen. Weitere Angebote sollen in den nächsten Wochen wieder anlaufen. „Dabei setzen wir nur solche Veranstaltungen fort, die bereits vor der Corona-Krise gestartet haben“, sagt Eicke. „Die anderen mussten wir leider komplett absagen.“

Außerdem verzichtet der Verein darauf, die Eltern-Kind-Angebote fortzusetzen. Denn für die Veranstaltungen, die wieder ausgerichtet werden, gelten strenge Hygienevorschriften. So ist die Teilnehmerzahl für alle Angebote begrenzt. Außerdem müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. „Damit das geht, haben wir auf dem schmalen Gang zur Toilette sogar eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet“, berichtet die Programmverantwortliche des Mehrgenerationenhauses. Da es Kindern schwer falle, die Abstandsregeln einzuhalten und die Eltern-Kind-Gruppen die Teilnehmerbegrenzung überschreiten würden, setze der Verein diese zur Zeit nicht fort.

Zum BuggyWorkout mit Natascha Heine (Dritte von rechts) gehört die Ausfahrt ans Ende des Redener Wegs. Quelle: Torsten Lippelt

Mütter von Babys machen wieder „BuggyWorkout“

Eine Ausnahme ist die Buggygruppe, bei der Mütter mit ihren vier bis zwölf Monate alten Babys im Kinderwagen oder der Karre an der frischen Luft einen Workout absolvieren können. Dabei wird der Buggy in das Sportprogramm integriert. Der Kurs hat vergangene Woche wieder begonnen. Ebenfalls wieder angelaufen sind unter anderem die Kurse „Progressive Muskelentspannung“ und „Achtsame Wahrnehmung deiner Mitte durch meditative Bewegungen von Rücken- und Bauchmuskulatur“. Auch ein Workshop zum Thema „Homöopathie“ und ein Erste-Hilfe-Kurs haben bereits wieder stattgefunden. Die offene Elternsprechstunde hatte seit Anfang des Jahres durchgängig geöffnet und wurde auch während der Corona-Schließungen nicht eingestellt.

Karten spielen verboten, Kniffeln mit eigenem Becher erlaubt

Auch der Internet-Treff für Senioren, die Familien- und Erziehungsberatung, die Demenzsprechstunde sowie der Mittagstisch sind wieder geöffnet. „Da die Plätze begrenzt sind, kommt zum Mittagstisch zurzeit nur eine Handvoll Senioren“, sagt Eicke. Mehr sei nicht möglich. Dasselbe gelte für die Spielegruppe für Senioren: „Es kommen vier Teilnehmer, die aber wegen der Corona-Auflagen keine Karten spielen, sondern nur mit jeweils ihren eigenen Bechern kniffeln dürfen.“

Die logopädische „Sprach-, Stimm- und Sprechstunde“ findet ab Freitag, 19. Juni, wieder statt, der Still- und Babytreff ab Mittwoch, 1. Juli. Am Mittwoch, 8. Juli, startet Mobile zudem das neue Angebot einer Hebammensprechstunde. Dabei steht Hebamme Sigrun Marquald jeweils am zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr für Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillen zur Verfügung.

Anmeldungen sind für alle Angebote erforderlich

Der „Offene Treff“ im Café des Mehrgenerationenhauses wird zur Zeit noch nicht wieder angeboten. Lediglich der Treff für Angehörige von Demenzkranken, das Café Zeitlos, öffnet am 3. Juli wieder.

Für alle Angebote sind wegen der Teilnehmerbegrenzung aufgrund der Corona-Pandemie Anmeldungen erforderlich. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es unter der Telefonnummer (05101) 10 90 30, per E-Mail an info@mobile-pattensen.de sowie im Internet unter mobile-pattensen.de

Von Stephanie Zerm