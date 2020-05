Mehr als 300 Anträge für Plätze in der Notbetreuung

Pattensen

Die Notbetreuung für Krippen- und Kindergartenkinder zu organisieren zählt zu den großen Herausforderungen der Stadtverwaltung in der Corona-Zeit. In den vergangenen acht Wochen sind im Rathaus mehr als 300 Anträge eingegangen. Rund 170 hat die Verwaltung bereits genehmigt, 25 wurden abgelehnt. „Die Zahlen sind im ständigen Fluss“, sagt die Leiterin des Sachgebiets Bildung, Sylvia Düring. Dazu kommen zahlreiche Anrufe von Eltern, die Fragen zu dem Thema haben. „Es können bis zu 30 an einem Vormittag sein“, sagt Düring.

Die Stadtverwaltung koordiniert die Platzvergabe in Absprache mit den Trägern der jeweiligen Kindertagesstätten in Pattensen seit Beginn der Krise. Zu den Trägern zählen in Pattensen das Deutsche Rote Kreuz ( DRK), der Verein Mobile sowie die Kirche. „Durch unsere zentrale Koordination können wir für eine gerechte Vergabe der Plätze sorgen“, sagt Düring.

Bis zu 50 Prozent der Kita-Plätze dürfen vergeben werden

Die Stadt hat den Arbeitsbereich mittlerweile von zwei auf fünf Stellen aufgestockt. Nach Einschätzung des Fachbereichsleiters Jörg Laszinski stellen nicht nur zahlreiche Anträge eine Herausforderung dar, sondern auch die regelmäßig aktualisierten Verordnungen des Landes: „Nahezu alle zwei Wochen gibt es neue Regeln, die meine Mitarbeiter und ich dann erstmals studieren müssen.“ Durften zu Beginn der Coronakrise lediglich Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen zur Notbetreuung angemeldet werden, können dies nun auch Eltern mit Berufen des „allgemeinen öffentlichen Interesses“.

Das Land erlaubt mittlerweile, für die Notbetreuung bis zu 50 Prozent aller Kitaplätze in der jeweiligen Kommune. In Pattensen stehen insgesamt 890 Kitaplätze zur Verfügung. „Wir haben also noch einen großen Puffer“, sagt Laszinski. Bisher war die Platzvergabe durch die Vorgabe des Landes stark reglementiert. „Daran haben wir uns gehalten. Es geht uns nicht darum, die Zahl der Plätze möglichst klein zu halten“, sagt Düring.

Auch pädagogische Aspekte spielen bei der Vergabe eine Rolle

Neben dem Berufsstand der Eltern können auch pädagogische oder soziale Aspekte eine Notbetreuung möglich machen. So haben zum Beispiel auch Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf, insbesondere im Bereich der Sprachförderung, einen Anspruch auf eine Notbetreuung. Als weitere Gesichtspunkte werden auch die gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern oder die Situation von Alleinerziehenden herangezogen.

„Wir stehen deshalb in engem Austausch mit allen Trägern und den Leitungen der Kindertagesstätten im Stadtgebiet“, sagt Düring. Die Verwaltung schaue immer nur auf die Situation der Eltern. „Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten weisen dann zusätzlich auf Kinder hin, bei denen soziale und pädagogische Gründe für eine Notbetreuung sprechen“, sagt Düring. Es sei auch schon vorgekommen, dass Eltern eine Betreuung angeboten wurde, die bisher noch gar keinen Antrag gestellt haben. „In Zweifelsfällen entscheiden wir in der Verwaltung mit dem gesamten Team über die Vergabe der Plätze“, sagt Düring.

In dieser Woche hat der niedersächsische Kultusminister Hendrik Tonne verkündet, die bisherigen Vorgaben für Kindertagesstätten weiter lockern zu wollen. Nach Angaben des Kultusministeriums liegt die durchschnittliche Betreuungsquote zurzeit bei 23 Prozent. In Pattensen liegt sie etwas niedriger, bei etwa 20 Prozent, und damit deutlich niedriger als die erlaubten 50 Prozent. Tonne sagt, dass ein gewohnter Regelbetrieb in den Kindertagesstätten bis zur Sommerpause aus Gründen des Gesundheitsschutzes noch nicht wieder möglich sein wird. Dennoch sollen alle Kinder zeitlich befristet jetzt nach und nach wieder die Möglichkeit bekommen, ihre Kindertagesstätten zu besuchen.

Sylvia Düring teilt mit, dass die Stadtverwaltung deshalb bereits Kontakt mit den Kita-Trägern aufgenommen habe. „Wir entwickeln zurzeit entsprechende Konzepte. Details kann ich dazu jetzt aber noch nicht nennen“, sagt sie.

Stadtelternrat drängt auf Vergabe der Plätze

Der Stadtelternrat für Kindertagesstätten in Pattensen mahnt zur Eile. „Bisher vermittelt die Stadt uns den Eindruck, dass immer noch versucht wird, möglichst wenig Kinder in den Einrichtungen betreuen zu lassen“, teilen die Vorsitzenden Sandra Förster und Stefanie Behrends mit. Unter anderem sei bisher Eltern, die im Homeoffice arbeiten, keine Notbetreuung erlaubt worden. „Doch Homeoffice und Notbetreuung ist in vielen Fällen nicht vereinbar“, teilt der Stadtelternrat mit.

Behrends weist zudem darauf hin, dass es auch pädagogisch geboten sei, die Betreuung jetzt schrittweise wieder zu erlauben. „Wenn über lange Zeit nur wenige Kinder in einer Notbetreuungsgruppe sind und dann von einem Tag auf den anderen plötzlich wieder 25 Kinder in die Gruppe gehen, ist das für alle überfordernd“, sagt Behrends. Der Stadtelternrat haben Bürgermeisterin Ramona Schumann diese Woche aufgefordert, die „Ausweitung der Notbetreuung zur Chefin-Sache zu machen“.

Unterstützung erhält der Stadtelternrat auch von der Landespolitikerin Silke Lesemann, der SPD-Abgeordnete für Pattensen, Laatzen und Sehnde. Sie begrüßt die Ankündigung des Kultusministers. „Ich sehe die vielfältigen und hohen Belastungen der Eltern und die Folgen für die Kinder und freue mich, dass wir ihnen jetzt eine Perspektive geben können“, sagt Lesemann. Viele Familien seien bereits an ihrer Belastungsgrenze. Die SPD-Politikerin weist aber darauf hin, dass das Land den örtlichen Trägern jetzt größere Flexibilität einräume: „Die Einrichtungen können individuell und angemessen auf die Bedarfe der Familien eingehen und dabei die örtlichen Gegebenheiten und Auflagen fest im Blick behalten.“

Von Tobias Lehmann