Pattensen

Fasziniert schaut Bürgermeisterin Ramona Schumann zu, wie ein Rollstuhl ohne Fahrer an ihr vorbeirollt, umkehrt und sich zusammenklappt. Gesteuert wird er per Fernbedienung. „Die Technik ist heute in vielen Gesundheitsbereichen weit fortgeschritten. Unsere Kunden können sie bei uns ausprobieren“, sagt André Stenzel. Er ist Geschäftsführer der in Hannover ansässigen Impulse Distribution GmbH, die am Mittwoch das erste Sanitätshaus in Pattensen eröffnet hat. Die Leitung der Filiale übernimmt seine Frau Jasmin Stenzel.

Schumann besucht das Geschäft an der Südstraße 3 am ersten Öffnungstag. „Die Eröffnung eines Sanitätshauses ist für Pattensen ein wichtiger Baustein in der medizinischen Versorgung. Darüber freue ich mich sehr“, sagt sie. Wirtschaftsförderer Arne Schütt ergänzt, dass Pattensen zwar von einer Welle von Geschäftsschließungen während der Pandemie verschont geblieben sei. „Dennoch ist die Neueröffnung eines Geschäfts in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen für die Stadt“, sagt er.

Im Hof soll ein mobiles Corona-Testzentrum aufgebaut werden

André und Jasmin Stenzel haben sich viel vorgenommen. Im über die Steinstraße zugänglichen Hof des Geschäfts soll noch ein mobiles Testzentrum aufgebaut werden. „Der Antrag läuft“, sagt André Stenzel. Über den Hof wird es auch einen barrierefreien Zugang über eine Rampe in die rund 200 Quadratmeter große Filiale geben. Für den Bereich vor dem Haupteingang an der Südstraße wünschen sich die Stenzels, dass dort ein Behindertenparkplatz ausgewiesen wird. Das soll noch mit der Stadt besprochen werden.

Pattensens Wirtschaftsförderer Arne Schütt (zweiter von rechts) begrüßt das rund zehnköpfige Team des Sanitätshauses in Pattensen. Quelle: Tobias Lehmann

Das Ehepaar sieht in der Stadt großes Potenzial. „Die Bürger und Bürgerinnen haben Bedarf nach einer Beratung vor Ort“, sagt Jasmin Stenzel. Gemeinsam mit ihrem Mann und dem rund zehnköpfigen Team mit Fachleuten aus den Branchen Orthopädie sowie Reha- und Medizintechnik für alle Altersklassen hat sie die Filiale in den vergangenen Monaten eingerichtet. Während dieser Phase hätten sich viele Passanten bereits nach der Eröffnung erkundigt. „Viele sagten, dass sie froh darüber sind, für fachlichen Rat nicht mehr in eine andere Stadt fahren zu müssen“, sagt Jasmin Stenzel.

Sanitätshaus plant Kooperationen

Das Team des Sanitätshauses wird in Pattensen und Umgebung eng mit Ärzten, Apothekern, Seniorenheimen und auch Vereinen zusammenarbeiten, kündigt André Stenzel an. „Wir können uns bestimmt gegenseitig gut unterstützen“, sagt er. Besonderen Wert legt Stenzel auf das praktische Vorführen vor Ort. „Die Kunden sollen die Hilfsmittel sehen und ausprobieren können“, sagt er. Ein ganzer Raum ist zur Präsentation wie ein komplett barrierefreies Bad eingerichtet. Schumann lobt den Ansatz abschließend. „Hier sind so viele Hilfsmittel, die den Alltag für viele Menschen leichter machen. Fühlt sich fast an wie Wellness“, sagt sie augenzwinkernd.

Von Tobias Lehmann