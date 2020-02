Lkw rammt geparktes Auto im Gewerbegebiet

Pattensen-Mitte

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Gewerbegebiet in Pattensen-Mitte. In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, ist ein an der Johann-Egestorff-Straße am Fahrbahnrand geparkter silbergrauer PKW Renault Megane beschädigt worden. An der linken Fahrzeugseite entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach Auskunft des Polizeikommissariats Springe lassen die Beschädigungen darauf schließen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastwagen gehandelt haben dürfte.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizeistation Pattensen unter Telefon (05101) 855950 oder beim Polizeikommissariat Springe unter Telefon (05041) 94290.

Von Kim Gallop