Pattensen

Die Idylle und Ruhe am späten Nachmittag hat Leserin Diana Gabriel mit diesem Foto zum Ausdruck gebracht. Die Hobbyfotografin hatte kürzlich einen Ausflug in die Natur Pattensens unternommen. Ihr Spaziergang führte sie entlang der Leine unterhalb des Schlosses Marienburg an der Grenze zum Landkreis Hildesheim. Dabei sah sie diesen Sonnenuntergang und hielt ihn im Bild fest.

Die 38-Jährige wurde in Hannover geboren und wuchs in Laatzen auf. Inzwischen hat sie es etwas weiter weg nach Lauenstein ins Weserbergland verschlagen. Sie bezeichnet die Fotografie als „traumhaft schönes Hobby“, dem sie auch in ihrer neuen Heimat gerne nachgeht. Denn der Ith biete immer wieder schöne Motive.

Anzeige

Sie sind auch gerne in und um Pattensen unterwegs und haben ein Foto für uns? Dann schicken Sie es per E-Mail an die Adresse pattensen@haz.de

Lesen Sie auch

Von Mark Bode