Jeinsen

Aussagen von Bürgermeisterin Ramona Schumann bei der jüngsten Ratssitzung in Pattensen sorgen für Irritationen. Es geht um die Diskussion zur Zukunft der Leinetalschule in Jeinsen. Die Stadt schlägt vor, die Grundschule zu schließen und das Gebäude zur Kita umzubauen. Außerdem soll in Schulenburg eine ne...