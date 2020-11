Pattensen

Cocktailtomaten und knackiger Grünkohl, grüner Salat und anderes frisches Gemüse: Seit Mai bauen 60 Hobbygärtner auf rund 2500 Quadratmetern gegenüber dem Rodelberg am Redener Weg ihr eigenes Gemüse an. Am Sonntag war Saisonabschluss mit dem Abernten der letzten Feldfrüchte durch die Mieter. In der ersten Novemberwoche will Landwirt Christian Redeker die Fläche von den zahlreichen Pflanzstöcken befreien und maschinell abschlegeln. Dabei werden oberirdische Pflanzenteile abgeschlagen, zerkleinert und das Beet so teils für das Frühjahr 2021 vorbereitet.

Eigentlich sollte es zum Saisonabschluss am Beetrand noch mal ein gemütliches Treffen mit allen Hobbygärtnern geben. Coronabedingt musste dies jedoch ausfallen.

Anzeige

Gärtner beackern Parzellen von 25 und 50 Quadratmetern

Gemeinsam mit seiner Frau Christina, sonst als Tierärztin tätig, hatte Redeker im Herbst 2019 eine seiner Ackerflächen zum Gemüsebeet umgewandelt, auf dem sich auch unerfahrene Gartenfreunde als Hobbygärtner versuchen konnten. Auf 25 und 50 Quadratmeter großen Parzellen hatte das Paar dazu bereits im April 25 Gemüsesorten eingesät oder vorbereitet – darunter Mairübe, Kartoffel, Salat, Spinat, Mangold, Tomaten und Zuckererbsen.

Mitte Mai übergaben sie die Flächen gruppenweise an die 60 Hobbygärtner. Zahlreiche weitere Anfragen mussten aus Platzgründen abgelehnt werden, berichtet Christina Redeker. „Jeder konnte dort nach Wunsch außerdem eigene Gemüsesorten anbauen.“

Die Hobbygärtner ernten eine Reihe unterschiedlicher Feldfrüchte. Quelle: Torsten Lippelt

Getreu dem Motto „Wir lassen niemanden allein im Gemüse stehen“ gab das Ehepaar Redeker die Saison über persönliche Anbau- und Pflegetipps vor Ort und stellte den Mietern Gartengeräte, Gießkannen und einen ständig nachgefüllten 4000-Liter-Regenwassertank zur Verfügung. Zum bessern Austausch richtete Christina Redeker auch eine Whatsapp-Gruppe ein. Extra aufgestellte Vogelscheuchen halfen, unliebsame tierische Diebe ebenso zu vergrämen. Ein kürzlich errichteter Ansitz für Greifvögel hielt die Mäuse fern.

Projekte mit Kindergärten geplant

„Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich Christina Redeker. Das von ihr und ihrem Mann angebotene Konzept, sich „den Kopf frei zu gärtnern“, sei gut angenommen worden. Rund zwei Drittel der Hobbygärtner kamen aus Pattensen, die anderen aus Laatzen, Hemmingen und Hannover. „Im nächsten Jahr wollen wir auch Kindergärten die Möglichkeit geben zu zeigen, wie Gemüse wächst“, sagt Christina Redeker. So wird es unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem Arnumer Wäldchen-Kindergarten geben.

Eine Vogelscheuche „verteidigt“ das Gemüsebeet . Quelle: Torsten Lippelt

Das Projekt ist sogar schon die Grundlage einer wissenschaftlichen Arbeit geworden. Für den Studiengang Branding Design hat die Pattenserin Alena Bohm ihre Bachelorarbeit zum Thema „Einfach gärtnern – Corporate Identity für das Selbsternte-Projekt Gemüsebeet bei Hannover“ geschrieben.

Anmeldungen für 2021 sind schon möglich

Für die Gemüsebeetsaison 2021 können sich Interessierte seit dem 1. September bewerben. Die zur Auswahl stehenden Beete sind – wie bisher – wahlweise 25 oder 50 Quadratmeter groß. „Wegen der großen Nachfrage werden wir die Fläche auf rund 3500 Quadratmeter vergrößern“, kündigt Christian Redeker an. So haben künftig rund 120 Mieter die Möglichkeit zum Gemüseanbau – doppelt so viele wie bislang. Die aktuellen Nutzer hätten ein Vormietrecht. „Etwa 50 haben sich schon für die kommende Saison angemeldet. Wir werden versuchen, dass diese ihre bisherigen Beete wiederbekommen“, sagt Christina Redeker.

Nähere Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.gemuesebeet.info. Anmeldungen sind per E-Mail an gemuesebeet-pattensen@gmx.de möglich.

Von Torsten Lippelt