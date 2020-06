Weil es in Pattensen schon seit Jahren keinen Treffpunkt mehr für junge Leute gibt, hat die Landjugend kurzerhand selbst einen geschaffen. Auf einem Pachtland in Hüpede haben die Mitglieder eine 800 Quadratmeter große Fläche hergerichtet. Ein Bauwagen und ein Grillplatz sind noch in Planung.