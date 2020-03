Lagerschuppen brennt in der Nacht ab

Koldingen

Auf einem Grundstück an der Rethener Straße (B443) in Pattensen-Koldingen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine größere Ansammlung von Müll und Gerümpel sowie eine große Anzahl von Reifen in Brand geraten. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unbekannt.

Der Schuppen, der beim Eintreffen der Feuerwehr lichterloh in Flammen steht, wird schwer beschädigt. Quelle: Henning Brüggemann/Feuerwehr der Stadt Pattensen

Nach Auskunft von Pattensens Stadtfeuerwehrsprecher Henning Brüggemann wurde ein Lagerschuppen komplett zerstört. Rund 50 Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehren Koldingen, Reden, Pattensen, Hüpede und Oerie waren ab etwa 23.40 Uhr im Einsatz, um den Brand zu löschen, der immer wieder aufflammte. Mit Wasser und Schaum konnten die Flammen erst gelöscht werden, nachdem die Feuerwehrleute unter Atemschutz in kräftezehrender Kleinarbeit das brennende Gerümpel auseinander gezogen hatten.

B443 war während der Löscharbeiten gesperrt

Wie Brüggemann berichtet, stand beim Eintreffen der Feuerwehren der etwa 25 Quadratmeter große Lagerschuppen bereits in voll in Brand. Die Flammen erreichten eine Höhe von etwa zehn Metern. Nur durch einen massive Löschangriff konnte das Übergreifen des Feuers auf ein nebenstehendes Wohngebäude und einen angrenzenden Schuppen verhindert werden.

Nicht mehr viel übrig: der ausgebrannte Schuppen am Morgen danach Quelle: Henning Brüggemann/Feuerwehr der Stadt Pattensen

Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der Gebäude hielten sich während des Feuerwehreinsatzes im Freien auf. Während der Löscharbeiten war die Rethener Staße (B443) voll gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Erst gegen 3 Uhr morgens konnten die Ortsfeuerwehren abrücken. Vor Ort waren auch Polizei und Rettungsdienst.

Da der Fußweg durch die Löscharbeiten verunreinigt ist, hat der Stadtbetriebshof den Weg „Am Kälbergraben“ bis auf Weiteres gesperrt.

Von Kim Gallop