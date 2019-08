Koldingen

Für den guten Zweck starten am Sonnabend, 24. August, wieder viele Läufer vom Kindes- bis zum Seniorenalter vom Sportplatz des Koldinger SV aus. Beim Charitylauf werden – wie in den vergangenen zwei Jahren – Spenden für das Projekt KiCK beim Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover gesammelt. D...