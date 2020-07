Pattensen-Mitte

Ein Unbekannter hat in Pattensen den Lack an der hinteren linken Tür eines schwarzen Audis zerkratzt. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies am Montag in der Zeit zwischen 9.10 und 11.30 Uhr am Lüderser Weg. Der Wagen war im Bereich der dortigen Kleingärten abgestellt.

Die Polizei sucht Hinweise auf den Täter. Zeugen melden sich in der Polizeistation Pattensen unter der Telefonnummer (0 51 01) 85 59 50.

Von Tobias Lehmann