Kreativ durch die Krise: Trompeter spielt vom Jeinser Kirchturm

Jeinsen/Schulenburg/Hüpede

Gerade in schwierigen Zeiten, wie jetzt bei der Corona-Krise, sei die Institution Kirche stärker als Ansprechpartner gefragt. Das hat Christian Hüttmann erfahren, der stellvertretende Superintendent im Kirchenkreis Laatzen-Springe und Pastor für Pattensen-Schulenburg, Jeinsen und Schliekum. „Wenn es den Leuten gut geht, geraten wir leicht in Vergessenheit.“

Die Gemeinden versuchen, besondere Angebote zu machen und Kontakt zu halten. Die Erlaubnis, die Gotteshäuser wieder zu öffnen, wenn nicht für Gottesdienste, so doch, fürs stille Gebet, hat im Wortsinne Türen geöffnet.

Anzeige

In der Thomaskirche in Schulenburg hat Katharina Hüttmann, die Ehefrau des Pastors, am Karfreitagmorgen und am Ostersonntag auf der Orgel gespielt. „Christ ist erstanden“ war da am Sonntag zu hören. Auch im benachbarten Jeinsen hat Elke Nötel in der Kirche St. Georg dieses Osterlied auf der Orgel gespielt. Parallel hat Gert Bindernagel auf der Trompete die Melodie vom Jeinser Kirchturm über das Dorf schallen lassen.

Weitere NP+ Artikel

Das Erlaubte nicht gefährden

In Jeinsen waren am Sonntag acht Menschen in der Kirche und ein halbes Dutzend standen davor. In Schulenburg waren sechs Menschen zur Kirche gekommen. „Alle haben den vorgeschriebenen Abstand gehalten“, versichert Hüttmann, „niemand will des Erlaubte gefährden.“

Selbstverständlich sei das nicht, ergänzt er. Er habe schon einigen Menschen in den vergangenen Wochen erklären müssen, was erlaubt ist und was nicht. „Wir sollten auch Vorbild sein“, meint er.

In Jeinsen haben die Senioren eine Postkarte mit Grüßen und der Telefonnummer des Seelsorgers erhalten, ebenso in Schulenburg und Schliekum.

Pastorin Sabine Stuckenberg von der Hüpeder Kirche ließ sich für die Senioren aus Hüpede und Oerie eine besondere Überraschung einfallen: Die angehenden Konfirmanden, die Konfi-Kids, hatten für jeden der Älteren einen Stein bemalt, lackiert und heimlich vor die Haustür gelegt. Dazu gab es noch einen Osterbrief.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop