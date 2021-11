Pattensen-Mitte

Jahrelang hatte der Kränzemarkt im Pattenser Bad in der Woche vor dem ersten Advent täglich geöffnet. Doch die Veranstaltung wird nun zwischenzeitlich unterbrochen. Die Nachricht, dass am Totensonntag kein Verkauf mehr erfolgen dürfe, hatte die Organisatoren sehr überrascht. Die Stadt hatte darauf hingewiesen. Aber: „Seit 2006 machen wir das. All die Jahre ist es kein Problem gewesen. Jetzt geht es nicht mehr“, sagt Oeltermann. Die Stadt erklärt auf Nachfrage, dass ihr keine andere Möglichkeit bliebe, als das Befolgen der geltenden Gesetze nun streng durchzusetzen.

Das Niedersächsische Feiertagsgesetz schreibt vor, dass an stillen Feiertagen, zu denen der Totensonntag zählt, für gewerbliche Betreiber Adventsausstellungen und Schautage nicht gestattet sind. Gemeinnützigen Einrichtungen, zu denen der Bad-Förderverein Rettungsring zählt und der den Kränzemarkt organisiert, ist es hingegen gestattet, eine Ausstellung anzubieten. Es darf allerdings kein Verkauf erfolgen. „An diesem Tag können Kränze, Gestecke und Weihnachtsdekorationen angeschaut werden“, sagt Oeltermann. Er bedauere es sehr, dass selbst für den guten Zweck kein Verkauf mehr möglich sei, respektiere die Entscheidung aber. „Grundsätzlich bin ich ein Sonntagsfan. So ein Ruhetag tut uns als Gesellschaft gut“, sagt er.

Region und Ministerium weisen auf Gesetz hin

Die Stadt hat den Verkauf am Totensonntag viele Jahre offenbar geduldet. Doch damit ist nun Schluss. Warum genau? In den beiden vergangenen Jahren hatten die Region Hannover und das niedersächsische Innenministerium mehrfach die Kommunen darauf aufmerksam gemacht, dass bestimmte Veranstaltungen an diesen stillen Feiertagen nicht zugelassen sind. „Wir sind an Recht und Gesetz gebunden. In den Jahren zuvor hatte es keine zusätzlichen klarstellenden Aussagen der Region oder des Ministeriums gegeben“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding.

Sie bestätigt, dass erschwerend hinzukommt, dass ein gewerblicher Anbieter gerne einen Adventsmarkt in diesem Zeitraum veranstalten wollte. Als dieser darauf hingewiesen wurde, welche Gesetze an Totensonntag gelten, habe dieser auf den Kränzemarkt verwiesen und moniert, dass dort in der Vergangenheit ein Verkauf an diesem speziellen Tag erfolgt sei. Die Stadt habe damit keinerlei Spielraum mehr.

Frauen binden eifrig Kränze

Trotz dieser Nachricht lassen sich die ehrenamtlichen Helferinnen beim Binden der Adventskränze nicht die gute Laune verderben. Schon seit knapp einer Woche sind fünf Frauen damit beschäftigt, Kränze zu binden. „Wir haben Spaß daran und möchten dem Bad etwas Gutes tun“, sagt Lore Wolf. Einige arbeiten zu, schneiden das Grün zurecht, andere befestigen es mit Draht am Kranz. Brunhilde Hansen und Sabrina Gödde sind dabei besonders flink. Beide sind gelernte Floristinnen. In diesem Jahr seien Vintagefarben im Trend. Rosa und Altgrün zählt Gödde dazu. Auch Schwarz werde immer beliebter. „Viele Leute werden experimenteller, wollen mal etwas Neues ausprobieren“, sagt die Floristin.

Verschiedene Advents- und Weihnachtsdekorationen stehen beim Kränzemarkt im Pattenser Bad bereit. Quelle: Mark Bode

Andere Helferinnen des Rettungsrings haben bereits vor mehreren Tagen adventliche Dekorationen im Bad aufgebaut. Nun freuen sich alle darauf, dass es bald losgehen kann. Der Kränzemarkt öffnet regulär am Sonnabend, 20. November, und dann wieder von Montag, 22., bis Sonnabend, 27. November, täglich von 11 bis 17 Uhr. Bereits ab dem 15. November nimmt das Team im Bad oder unter der Telefonnummer (05101) 13818 Wünsche für individuell zu gestaltende Kränze oder Gestecke entgegen. Die Veranstalter erklären, dass das Café im Bad aufgrund des Badebetriebs am Sonnabend und Sonntag geöffnet sein wird.

Von Mark Bode