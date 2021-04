Pattensen-Mitte

Immer mehr Fenster öffnen sich, nachdem Franziska Prudencio und Nastja Schkinder zu musizieren begonnen haben. Prudencio singt, Schkinder spielt Akkordeon. Die beiden Musikerinnen stehen auf dem Vorplatz des CMS-Pflegewohnstifts. Über ihnen ziehen dunkle Wolken auf. Doch um sie herum sitzen 22 Seniorinnen und Senioren auf vorab aufgestellten Gartenstühlen. Sie lauschen den Klängen. Andere beobachten das Spektakel aus ihren eigenen vier Wänden. Eine ältere Frau sitzt dick eingehüllt in eine gelbe Decke an einem Fenster im ersten Obergeschoss. Ein älteres Ehepaar steht zunächst hinter einem gekippten Fenster, öffnet es schließlich doch ganz. Der Mann schwingt einen Arm im Takt zu Franz Schuberts „Heidenröslein“. Andere verfolgen das Konzert ebenfalls und verlassen ihren Platz nicht.

In Corona-Krise nur wenige Auftrittsmöglichkeiten

Es ist einer von wenigen Auftritten, die die beiden Musikerinnen aus Hannover seit Beginn der Corona-Pandemie überhaupt haben. Ein paar Mal waren sie bei Kirchenandachten dabei. Das war es. Nun stehen beide wieder vor Publikum. „Es ist schön, in dieser besonderen Zeit direkt die Seele der Zuhörer zu treffen“, sagt Prudencio. Sie lässt ihren Blick während der einzelnen Stücke immer wieder umherschweifen. Ihr regelmäßiges Lächeln verrät ihre innere Freude über das, was sie bei den älteren Frauen und Männern auslöst. „Es ist zwar nur im kleinen Rahmen. Aber es macht mir eine Riesenfreude, wenn ich die Begeisterung bei den Leuten sehe“, sagt sie.

Sopranistin Franziska Prudencio (links) und Akkordeonspielerin Nastja Schkinder unterhalten mit einem 45-minütigen Konzert die Bewohner des CMS-Pflegewohnstifts an der Koldinger Straße in Pattensen. Quelle: Mark Bode

Nach drei Stücken von Schubert folgen einige Opernarien, unter anderem von „Romeo und Julia“. Prudencio schafft es, mit ihrer Stimme sogar den kurz nach den ersten Takten vorbeibrausenden Trecker zu übertönen. Am Ende des Stückes ruft eine Zuschauerin begeistert „Bravo!“. Kurz darauf ergänzt sie mit Blick zu ihrer Sitznachbarin: „Das war doch toll!“

Lesen Sie auch Impfungen gegen Covid-19 im Seniorenheim CMS-Pflegewohnstift

Lieder aus Musicals runden das Konzert ab

Es geht weiter mit Musicalstücken aus „West Side Story“ und „My Fair Lady“. „Wir haben uns bewusst für bekannte Stücke entschieden“, sagt Schkinder später eilig. Sie hatte vor drei Wochen ihr zweites Kind zur Welt gebracht und muss kurz nach dem Auftritt wieder zum Stillen aufbrechen. „Diese Musik erinnert viele an frühere Zeiten, vielleicht an Besuche in der Oper oder die Musicals, die sie gesehen hatten“, sagt Rolf G. Schwichtenberg. Er gehört dem Rotary-Club Calenberg-Pattensen an, der gemeinsam mit der Edelhof-Stiftung aus Hannover-Ricklingen das Konzert organisiert hatte. Seine Mutter ist zudem Bewohnerin der Einrichtung.

Besonders groß ist der Beifall des Publikums nach der Zugabe „Mein Herr Marquis“ aus der Operette „Die Fledermaus“. Mit ihren Händen stützt sich Gerlinde Schwarz auf ihren Rollator. Langsam bewegt sie sich auf Schkinder und Prudencio zu, die sich angeregt über ihren gerade zu Ende gebrachten Auftritt unterhalten. „Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es hat mir sehr viel Freude gemacht“, sagt die Bewohnerin des Pflegewohnstifts. Seit einem Jahr gibt es kaum Veranstaltungen. Da sei dieses Konzert eine tolle Abwechslung gewesen. Genau das wollten die Organisatoren erreichen. „Das ist ein ganz besonderes Erlebnis gewesen“, sagt Barbara Hartung, Präsidentin des Rotary Clubs.

Von Mark Bode