Pattensen

Am Montagmorgen sei Georg Thomas noch „sehr zufrieden“ über das Ergebnis der Stadtratswahl gewesen. Doch das Gefühl schwächte sich beim Fraktionsvorsitzenden der CDU bis zum Nachmittag in ein „noch zufrieden“ um. Statt der ursprünglich elf Sitze erhält seine Partei im neuen Rat der Stadt Pattensen nur zehn. Eine Nachzählung nach einem Zählfehler in Jeinsen hatte für die Korrektur gesorgt. Dennoch ist die CDU mit 34,3 Prozent der Stimmen wieder die stärkste Fraktion. Insgesamt werden dem Rat ab November acht Fraktionen angehören. Neu dabei sind die FDP und die AfD.

Nach dem vorläufigen Ergebnis fielen auf die SPD 28,9 Prozent (neun Sitze). Bündnis 90/Die Grünen kamen auf 11,3 Prozent (drei Sitze). Die Freien Wähler erhielten 3,4 Prozent (ein Sitz), die UWG 8,2 Prozent (drei Sitze), die UWJ 6,0 Prozent (zwei Sitze). Erstmals trat die AfD an, die es auf 3,9 Prozent brachte. Die FDP war nach einer ausgesetzten Wahl wieder dabei und erreichte 4,1 Prozent (beide je ein Sitz).

Thomas: Einen Sitz gewonnen, nicht zwei verloren

Thomas versuchte, das CDU-Ergebnis trotz eines Minus von etwa sechs Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren zu relativieren. „Der Verlust ist natürlich gar nicht gut“, sagte er. Aber im Vergleich zum Ende der aktuellen Legislaturperiode habe seine Partei einen Sitz zusätzlich gewonnen. Nach Streitigkeiten waren drei Mitglieder der CDU zur UWG abgewandert.

Bundestagskandidat Tilman Kuban (von links), Fraktionsvorsitzender Georg Thomas und Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein sprechen am Abend der Kommunalwahl über die Ergebnisse. Quelle: privat

Die Vorsitzende der Pattenser SPD, Andrea Eibs-Lüpcke, zeigte sich mit dem Abschneiden ihrer Partei zufrieden. Die Sozialdemokraten konnten trotz eines leichten Minus ihre Sitze halten. Für sie sei es erfreulich, dass vor allem einige Jusos dem neuen Rat angehören: Justina Walkowiak, Matthias Friedrichs und Lasse Ahrens. „Die sorgen für frischen Wind. Wir werden uns – im positiven Sinne – gegenseitig treiben“, sagte Eibs-Lüpcke.

Grüne hadern mit Wahlkampf

Bündnis 90/Die Grünen legten zwar knapp drei Prozentpunkte zu, dennoch hielt sich die Freude bei Ratsherr Uwe Hammerschmidt in Grenzen. „Wir sind zufrieden, aber nicht begeistert.“ Das Ergebnis sei am unteren Ende seiner Erwartungen. Erklärungsansätze für das Abschneiden hatte er bereits: „Die Themen Klimaschutz, Naturschutz und Erderwärmung sind noch nicht bei allen Pattensern angekommen.“ Darüber hinaus müsse seine Partei den minimalistischen Wahlkampf hinterfragen. Einzig beim Auftritt von Annalena Baerbock hatten die Grünen einen Wahlstand aufgebaut.

Freunde und Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen verfolgen die Auszählungen auf einer aufgestellten Leinwand im Pattenser Bad. Quelle: privat

Als „phänomenal“ bezeichnete Svenja Blume das Abschneiden der UWG, die vor fünf Jahren ursprünglich zwei Mandate im Rat hatten, zuletzt zu fünft dort vertreten waren. Die Wählergemeinschaft legte fast drei Prozentpunkte zu. Die meisten Stimmen erhielten die Schulenburger Unabhängigen aus ihrem Heimatort. „Wir hätten uns noch mehr Zuspruch aus dem gesamten Stadtgebiet gewünscht“, sagte Blume.

Die Mitglieder der UWG feiern im Schützenhaus in Schulenburg das gute Abschneiden ihrer Wählergemeinschaft. Quelle: privat

UWJ erst geschockt, dann zufrieden

Freude herrschte auch bei der UWJ – allerdings erst mit Verzögerung. „Wir waren erst geschockt, dann verwundert und dann zufrieden“, sagte Ratsherr Günter Kleuker. Sein Mitstreiter Dirk Meyer war erst nach der Neuauszählung in Jeinsen in den Rat gerückt. „Wir haben zwar etwas schlechter abgeschnitten, aber mit zwei Sitzen sind wir zufrieden.“ Ob die Schließung der Leinetalschule teils der UWJ angelastet wurde, vermochte Kleuker nicht zu beurteilen. „Wir wollten das verhindern, es lag aber nicht in unserer Macht.“

Horst Harry Raese, Vorsitzender der Pattenser Freien Wähler, ist angesichts des Verlusts von knapp fünf Prozentpunkten zukünftig kein Ratsmitglied mehr. „Einerseits sehe ich es mit einem weinenden Auge, weil das Mitgestalten Spaß gemacht hat. Andererseits freue ich mich über etwas mehr Freizeit.“ Raese glaubt, dass besonders das Antreten der FDP seiner Partei Stimmen gekostet hat. Zudem haben die Freien Wähler besonders in Jeinsen und Schulenburg schlecht abgeschnitten. „Wir haben dort nicht gut gekämpft“, sagte er.

FDP verpasst Erdners Wunschergebnis klar

Dirk Erdner vertritt als Einzelvertreter die Freien Demokraten. Er hatte vor der Wahl auf ein zweistelliges Wahlergebnis gehofft. „Aus dem Stand heraus ist ein Sitz schon ganz ordentlich“, sagte er.

Die AfD hat mit Thomas Bungart einen Vertreter im neuen Rat. Er hatte vorab fest mit zwei Sitzen kalkuliert. „Die Bürgerinnen und Bürger erhoffen sich die Lösung der Probleme ausgerechnet von jenen, die sie verursacht haben“, sagte er. „Der AfD fällt die undankbare Rolle zu, den handelnden Akteuren den Spiegel vorzuhalten und sie daran zu erinnern, dass sie für diese Lähmung der Stadt zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger die Verantwortung tragen.“

Nur FDP möchte mit AfD reden

Bungart rechne nicht mit „viel Unterstützung und Zusammenarbeit“. Einzig Erdner erklärte: „Wenn die AfD gute Ideen einbringt, habe ich keinen Stress damit, mich mit denen zu unterhalten.“ Damit steht er allerdings alleine da. „Ich sehe keine demokratischen Inhalte, deshalb bin ich nicht zu einer Zusammenarbeit bereit“, sagte Kleuker. Der eine Sitz sei einer zu viel, erklärte Blume. „Aber wir werden damit umgehen.“ Das könne nur durch eine intensivere Zusammenarbeit der übrigen Fraktion und speziell der Fraktionsvorsitzenden gelingen, sagte Eibs-Lüpcke. Thomas wolle verhindern, dass die AfD für sich reklamieren kann, eine knappe Entscheidung im Rat entschieden zu haben. „Es wird in Zukunft schwieriger, Mehrheiten zu finden“, sagte Hammerschmidt.

Von Mark Bode