Koldingen

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nutzten am Sonntag viele Ausflügler das schöne Wetter für einen Spaziergang an den Koldinger Seen. Etwa 110 Autos parkten am Mittag an den Seitenstreifen des Zufahrtsweges.

Beamte des Polizeikommissariats Laatzen waren im Einsatz und kontrollierten die Wege regelmäßig. Die Spaziergänger hielten sich laut Polizei an den gebotenen Mindestabstand. „Es wurden keine Verstöße festgestellt“, berichtete eine Polizeisprecherin.

Von Mark Bode