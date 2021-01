Koldingen

Der Name Prince Shyllon hört sich für viele bereits wie ein Künstlername an. „Ich heiße aber wirklich so“, sagt der 26-jährige Hannoveraner, der für den Koldinger SV Fußball spielt. Bislang hatte er in seiner Freizeit Hip-Hop gemacht. Nun will er Karriere im Musikgeschäft machen. „Meine Musik soll um die Welt gehen“, sagt er. Die ersten drei Lieder hat er bereits veröffentlicht. Und das unter seinem Künstlernamen Great 657. Das „Great“, zu deutsch: großartig, beziehe er Gott. Die Zahlenkombination steht für die drei letzten Ziffern der Postleitzahl seines Wohnortes in Hannover-Sahlkamp.

Ein Lied über Pattensen oder seinen Fußballverein hat er bislang noch nicht im Sinn. „Aber das kann ja noch kommen“, sagt er. Eines steht für ihn zumindest fest. „Ein Lied über die Corona-Pandemie wird es von mir nicht geben.“ Aber warum genau? „Darüber singen schon so viele andere. Deshalb ist das nichts mehr für mich“, sagt Shyllon. „Das ist zu sehr Mainstream“, fügt er hinzu. Er sei musikalisch noch in der Findungsphase, wie er es nennt. Das heißt, er experimentiert ein wenig, möchte aber mit jedem Song etwas ausdrücken. „Ich mache Lieder mit einem bestimmten Hintergrund“, sagt der junge Mann, der gebürtig aus Sierra Leone stammt und seit 2006 in Deutschland lebt.

Mit „Takeover“ stellt sich Shyllon in der Szene vor

Sein erstes Lied heißt „Takeover“, also: übernehmen. Der Song sei eine Art Vorstellung für die Musikwelt gewesen. „Ich wollte sagen, dass ich bereit bin, zu übernehmen.“ Danach rückte er seinen christlichen Glauben in den Fokus mit dem Stück „God is Great“. „Das gefällt meiner Mutter am besten“, sagt Shyllon. Mutter Adama sei es am liebsten, wenn sich ihr Sprössling ausschließlich mit christlichen Werten befasse. Doch Shyllon kann auch anders. Die dritte und aktuellste Single trägt den Titel „Ghetto Kid“. Darin verarbeit er seine Herkunft, das Aufwachsen in einem sozialen Brennpunkt und Konflikte mit der Polizei.

Bei den Songaufnahmen, die er in einem kleinen Tonstudio eines Bekannten in Hannover gemacht hatte, ist nicht immer alles reibungslos gelaufen. „Bei den Aufnahmen zu ,God Is Great’ habe ich mich bei einer Stelle mehrfach versprochen“, erinnert sich Shyllon. „Da muss man schon viel Geduld mitbringen“, sagt er mit einem Lachen. Nach einer kurzen Pause habe er aber auch die Stelle mit dem Zungenbrecher erfolgreich eingespielt.

Freunde sind die Messlatte

Als Perfektionist möchte sich Shyllon nicht bezeichnen. „Die Lieder müssen nicht perfekt sein. Denn dann würden sie nie fertig werden, weil sie nie wirklich perfekt sein können“, sagt der 26-Jährige. Er spielt die Aufnahmen seinem engsten Freundeskreis vor. Wenn die es absegnen und für gut befinden, folgt der Feinschliff. „Ich suche die passenden Beats aus, ein Freund kümmert sich um den Rest“, sagt Shyllon.

Prince Shyllon nimmt im Tonstudio ein neues Lied auf. Quelle: privat

An Ideen für weitere Lieder mangelt es ihm nicht. „Mir fallen häufig neue Textzeilen ein, die ich dann gleich aufschreibe“, sagt Shyllon. Er scrollt durch eine Liste auf seinem Handy mit mehr als 80 einzelnen Textdateien. In jeder habe er Songfragmente hinterlegt. Wann er sie weiter verarbeitet? Das weiß er selber nicht. Er lässt sich von seinen Gefühlen leiten, will nichts erzwingen. „Manchmal lasse ich einen Text ein paar Tage liegen und überarbeite ihn später noch einmal. Häufig habe ich dann noch bessere Ideen“, sagt er. Vieles komme „aus dem Bauchgefühl heraus“. Allerdings habe Shyllon auch Phasen, in denen ihm die Inspiration fehlt. „Manchmal habe ich eine kleine Blockade“, sagt er.

Blockaden verschwinden schnell wieder

Die löse sich nach einer Weile, wenn er sich – ohne Druck – anderen Dingen widme. „Wenn man Dinge erzwingen will, funktioniert es erst recht nicht. Dann macht es auch keinen Spaß mehr.“ Und das Musikmachen soll ihm Freude bereiten. Zu den anderen Dingen zählen beispielsweise seine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann, bei der er sich im letzten Lehrjahr befindet. Oder das Gitarre spielen, das er vor wenigen Monaten begonnen hat. Oder, sofern es erlaubt ist, das Fußballspielen in Koldingen, dem er bereits wieder entgegenfiebert.

Vom Musik machen erhofft sich Shyllon, der mit seinen Liedern nach eigener Aussage besonders in den USA und Russland erste Anhänger gefunden hat, „finanzielle Freiheit. Ich hoffe, eines Tages davon leben zu können.“

Von Mark Bode