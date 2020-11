Pattensen

„Wenn man an einem Freitag- oder Samstagabend nichts zu tun hat, hat man schon mal was falsch gemacht“, findet Gerrit Groh. Soeben hat der 27-Jährige im einstigen Klassenraum der ehemaligen Dorfschule in Koldingen Platz genommen. Hier, wo die Ortsfeuerwehr aktuell zu Hause ist, bietet der Ortsbrandmeister persönliche Hilfe dabei an, der Langeweile Beine zu machen und sie in sinnvolle Aktivitäten umzuwandeln. „Also wenn jemand nicht weiß, was er tun soll“, sagt er mit blitzenden Augen. „Mir fällt immer eine Aufgabe ein.“

Das können regelmäßige Müllsammelaktionen und Übungen sein, aber auch das gemeinsame Entdecken von Freizeitzielen – Corona mal ausgeklammert. Das Gemeinschaftsgefühl zu stärken verfolge immer einen wesentlichen Zweck, sagt Groh. „Irgendwann auch selbst mal mit Blaulicht zu einem Einsatz auszurücken und aktive Feuerwehrmänner und -frauen zu unterstützen.“ Dann erläutert der Ehrenbeamte, der hauptberuflich in der Leitstelle der Deutschen Bahn in Hannover arbeitet, was ihn antreibt. „Es ist unfassbar befriedigend, vom Einsatz wiederzukommen und jemandem geholfen zu haben. Man hat etwas geschafft, Leute aus Notsituationen befreit.“

„Ein Einsatzleiter sollte Ruhe ausstrahlen“

Der neue Ortsbrandmeister Gerrit Groh (von links) empfing im Januar die Glückwünsche von Hans-Heinrich Schnehage, Ramona Schumann und Carsten Burose. Quelle: Henning Brüggemann

Wenn man bei der Feuerwehr ist, müsse man immer nur „Ja“ sagen, dann steige man auf, scherzt der junge Chef der Koldinger Feuerwehr. Er habe sich für die Beförderung ins Gespräch gebracht, als sein Vorgänger ankündigte, nach 15 Jahren den Posten abzugeben. Die Übergabe erfolgte in diesem Jahr dann ohne großes Brimborium – passend zu Gerrit Grohs Geisteshaltung. Er übernehme gern Verantwortung, doch brüsten wolle er sich damit nicht. Wichtig ist für ihn: „Ein Einsatzleiter sollte sich seiner Vorbildfunktion stets bewusst sein und Ruhe ausstrahlen.“

Gerrit Groh ist schon seit der Kinderfeuerwehr dabei

Er selbst sei als Knirps von seiner Mutter animiert worden, zur Kinderfeuerwehr zu gehen. Seitdem sei er der Helfersvereinigung treu geblieben, die heute 35 aktive Feuerwehrleute hat, darunter sieben Frauen. Ruhe auszustrahlen sei immer wichtig, obgleich nicht immer leicht, wenn einem dabei selbst unendlich viele Gedanken durch den Kopf schwirrten. Und dennoch: „Wenn jemand einem etwas mitteilt, dann sagt man als Ortsbrandmeister: ,Okay, danke für die Info‘. Und dann werden blitzschnell Anweisungen überlegt und ausgesprochen.“

Manche Einsätze wirken nach

Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht jeder Einsatz zufriedenstellend endet. Ein Ereignis der letzten Jahre ist Gerrit Groh ganz besonders in Erinnerung geblieben. „In einer Nacht zum Karfreitag waren auf der Hochwasserflutbrücke in Richtung Reden zwei Autos zusammengeprallt und hatten ein Trümmerfeld hinterlassen.“ Ein Smart hing damals auf dem Brückengeländer. Für dessen Fahrerin, die aus dem Wagen geschleudert wurde, kam jede Hilfe zu spät. „So etwas wirkt nach.“

Damit das ehrenamtliche Team dennoch weiterhin Feuer und Flamme bleibt, erhofft sich Koldingens Ortsbrandmeister auch bessere Bedingungen. Zwar sei der Schulungsraum gut für Versammlungen, doch die Fahrzeuggarage als Umkleidekabine nutzen zu müssen und über keine Duschen zu verfügen, könne kein langfristiger Zustand bleiben. „Ich möchte der Stadt keine Vorwürfe machen – nur darauf hinweisen, dass wir uns verbesserte Umstände wünschen“, sagt Groh diplomatisch und ergänzt: „Wir sind natürlich motiviert bei der Sache. Und wir halten das alles am Laufen, so gut es geht.“

