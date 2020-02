Koldingen bekommt ein Open-Air-Kino

Koldingen

Der erst im August 2019 gegründete Dorfverein Koldingen hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. „Wir wollen das Maifest ausrichten und erneut einen Weihnachtsmarkt anbieten“, sagte die Vorsitzende Birthe Meyer bei der ersten Jahresversammlung vor rund 40 Gästen am Sonnabend im Vereinsheim des SV Koldingen. Zudem wollen die Aktiven erstmals im Ort ein Open-Air-Kino für den Sommer organisieren. „Die Public-Viewing-Veranstaltungen zu den großen Fußballfesten waren in Koldingen immer sehr gut besucht“, sagte Meyer. „Deshalb dachten wir, dass das Kino eine gute Idee sein könnte.“

Eine 800-Jahr-Feier ist nicht geplant

Die Vorsitzende wies darauf hin, dass die erste Erwähnung Koldingens aus dem Jahr 1220 stammt. „Doch eine 800-Jahr-Feier wollen wir wegen der vielen andere Aktivitäten von uns aus nicht organisieren.“ Es sei allerdings geplant, bei den Veranstaltungen in diesem Jahr in kleineren Aktionen darauf hinzuweisen. So könne die Geschichte Koldingens möglicherweise in einem kleinen Vorfilm im Sommerkino dokumentiert werden. Auch Bastelaktionen zum Beispiel beim Maifest zu diesem Thema seien möglich.

Verzichten will der Verein zumindest in diesem Jahr auch noch auf den angedachten Dorfflohmarkt. „Der Dorfflohmarkt in Schulenburg hat regelmäßig bis zu 7000 Besucher, in Jeinsen kommen bis zu 3000 Gäste“, sagte Meyer. Für Koldingen sei aufgrund dieser Vergleichswerte mit bis zu 2000 Gästen zu rechnen. „Das ist für uns zurzeit noch eine zu große Hausnummer, doch 2021 können wir das Thema gerne noch einmal aufgreifen.“

Dorfverein will Tempomesstafel anschaffen

Finanziell will sich der Verein dieses Jahr vor allem um drei Bereiche bemühen: die Beschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel für viel befahrene Straßen in Koldingen, die Gestaltung des Alten Friedhofs sowie den Kauf eines Tisches und von zwei Bänken für den Spielplatz.

Eine Messtafel würde rund 1600 Euro kosten, erläuterte Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder ( CDU). „Der Ortsrat würde sich daran beteiligen“, kündigte sie an. Anschließend müssten zunächst verschiedene Standpunkte zur Messung bei der Region Hannover beantragt werden. „Wenn die genehmigt werden, können wir die Tafel an diesen Standorten im Wechsel einsetzen.“ An der durch Koldingen führenden B443 sei dies allerdings vermutlich nicht möglich, weil die Region für Bundesstraßen nicht zuständig sei. Für den Alten Friedhof hat der Dorfverein an die Pflanzung einer Bienenblumenwiese gedacht. „Zudem könnten unter Beteiligung von Alt und Jung Insektenhotels, Igelhäuser und Nistkästen gebaut werden“, sagte Meyer.

Mitgliederzahl hat sich mehr als verdoppelt

Schriftführerin Felicitas Fazius berichtete, dass sich die Mitgliederzahl seit der Vereinsgründung vor einem halben Jahr mehr als verdoppelt hat. Bei der Gründungsversammlung traten 46 Koldinger ein. „Mittlerweile sind wir mehr als 100.“ Der Altersdurchschnitt liege bei 50 Jahren.

Lob für den Verein gab es von Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD). „Wir haben in Pattensen mehr als 80 Vereine, unter denen der Dorfverein Koldingen der jüngste ist. Ich freue mich über so viel Engagement“, sagte Schumann. Ortsbürgermeisterin Schunder hob den Weihnachtsmarkt 2019 hervor, den der Dorfverein bereits wenige Monate nach der Gründung organisiert habe. „Diese Aktivität ist einfach toll.“.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann