Der 9. November 1938 ist der Tag der Reichspogromnacht. Einige Pattenser haben nun der Opfer gedacht. Beim ökumenischen Gottesdienst und anschließenden Schweigemarsch sind deutlich mehr Personen dabei gewesen, als in den Vorjahren.

Der Trauerzug kommt am Gedenkstein an der Hofstraße, an dem die Teilnehmer Kränze niederlegen. Quelle: Mark Bode