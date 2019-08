Schulenburg/Jeinsen

Die Freiwilligen Feuerwehren Schulenburg/Leine und Jeinsen mussten am Freitag ein weiteres Mal ausrücken: Gegen 18 Uhr wurde auf einer Fläche an der Kreisstraße 219 zwischen Jeinsen und Pattensen in Höhe der Gewächshäuser ein Feuer gemeldet.

Nach Auskunft von Pattensens Stadtbrandmeister Thorsten Steiger brannte eine Fläche von lediglich etwa vier Quadratmetern. Die Ursache ist unbekannt. Die beiden Ortswehren, die mit jeweils zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften angerückt waren, konnten den Kleinbrand schnell löschen.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop