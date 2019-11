Innerhalb weniger Stunden waren beim Weihnachts- und Kränzemarkt am Sonnabend im Bad in Pattensen alle selbst gemachten Adventskränze des Vereins Rettungsring vergriffen. Die Helfer mussten im Großmarkt Nachschub an Tannenzweigen holen. Diese verarbeiteten die Helferinnen vor Ort zu kunstvollen Kränzen und Gestecken.