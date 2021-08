Pattensen-Mitte

Sie heißen Anton, Artin, Asya, Charlotte und Grete. Aber auch Henry, Jakob, Karla und Luka sind dabei. Hinzu kommen Leonie, Mika und Theo. „Wir sind ausgeflogen“ und „Wir ziehen weiter“ steht neben ihren Namen am großen Insektenhotel und rot-gelben Vogelhäuschen vor der Mobile-Kita an der Göttinger Straße in Pattensen. Doch es sind weder Insekten noch Vögel, die hier das Weite gesucht haben, sondern die Namen der zwölf Kindergartenkinder, die nach den Sommerferien in die Grundschule kommen.

Damit sie den Abschied aus ihrer über die Jahre liebgewonnenen Kindertagesstätte gut in Erinnerung behalten, pflegt das Mobile-Team seit etwa zwölf Jahren eine Tradition: Nach einem Spalier ihrer bisherigen Kindergartenfreunde mit bunt hochgewirbelten Bändern warten der Erzieher Mathew Chapman und die Kita-Mitarbeiterin Melanie Spangenberg darauf, die angehenden Grundschüler persönlich und mit einem schwungvollen Wurf ins neue Schulleben zu entlassen.

Die Eltern der verabschiedeten Kinder bedanken sich beim Erzieherteam mit einem bunt gestalteten Insektenhotel und einem Vogelhäuschen. Quelle: Torsten Lippelt

Nach der Landung auf einer weichen Sportmatte werden die Jungen und Mädchen von ihren Eltern auf dem Vorplatz der Kita erwartet. Kita-Leiterin Regina Liedtke erläutert: „Zur Erinnerung gibt es von uns eine kleine Schultüte und eine persönliche Mappe mit Fotos, Erinnerungen und Unterlagen an die Kindergartenzeit.“ Als Dankeschön für die Kita-Zeit ihrer Kinder spendeten die Eltern ein Insektenhotel und ein Vogelhäuschen.

Von Torsten Lippelt