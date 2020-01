Kita Schulenburg: Übergangslösung ist viel teurer als erwartet

Schulenburg

Die geplante temporäre Kindertagesstätte in Modulbauweise in Schulenburg wird deutlich teurer als erwartet. Die Verwaltung führt in einer aktuellen Vorlage aus, dass die Kosten für die auf fünf Jahre geplante Übergangslösung rund 3,8 Millionen Euro betragen werden. Zunächst war mit einer Summe von rund 2 Millionen Euro geplant worden. Gründe für die Kostensteigerung liegen in den vorgeschriebenen Mindestflächen, die auf dem dafür vorgesehenen Gelände der Grundschule an der Gartenstraße in Modulbauweise nicht immer exakt umgesetzt werden können, sowie in den hohen technischen Anforderungen im Brandschutz.

Kita soll nach Vorbild der Einrichtung an der Ruther Straße gebaut werden

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Planung für eine temporäre Lösung aufzugeben und direkt ein Gebäude für eine dauerhafte Kindertagesstätte zu bauen. Aus zeitlichen und finanziellen Gründen sei es sinnvoll, diese analog zu der 2016 eröffneten Kindertagesstätte an der Ruther Straße in Pattensen-Mitte umzusetzen. Diese ist für fünf Gruppen konzipiert und wird nach einer Schätzung der Verwaltung rund 2,7 Millionen Euro kosten.

Einen konkreten Vorschlag für den Standort macht die Verwaltung noch nicht. Dieser könne in der nächsten politischen Diskussion noch ermittelt werden. Deren Teilnehmer sollten auch den Standort für die neue Grundschule berücksichtigen, sobald dieser feststeht. Möglicherweise ergäben sich Synergieeffekte.

Dauerhafte Lösung führt zu zeitlicher Verzögerung

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die dauerhafte Lösung gegenüber der temporären jedoch zu einer „deutlichen zeitlichen Verzögerung“ führt. Selbst wenn alle notwendigen politischen Beschlüsse zügig gefasst würden, könne die Einrichtung voraussichtlich nicht vor Februar 2021 eröffnet werden. Die temporäre Kindergartengruppe im Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg müsse dann bis zur Eröffnung bestehen bleiben. Dennoch sei nicht ausgeschlossen, dass zum Kindergartenjahr 2020/2021 Betreuungsplätze fehlen.

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass eine Kindertagesstätte nach dem Vorbild der Ruther Straße nur Platz für fünf Gruppen bietet. Damit könne der Bedarf in Schulenburg und teilweise auch in Jeinsen gedeckt werden, bis die Grundschule Jeinsen zur Kindertagesstätte umgebaut wird. Allerdings sei laut Verwaltung absehbar, dass ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 mindestens eine weitere Gruppe benötigt wird. Die temporäre Lösung hatte bereits Platz für sechs Gruppen vorgesehen. Hierfür müsse noch zeitnah eine Lösung gefunden werden.

Planungskosten betragen rund 570.000 Euro

Die Verwaltung schlägt jetzt vor, in den Haushalt 2020 zunächst 570.000 Euro an Planungskosten aufzunehmen. Erstmals öffentlich über das Thema diskutiert wird in der Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung am Dienstag, 21. Januar, ab 19 Uhr im Rathaus. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat der Stadt in der Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule.

Von Tobias Lehmann