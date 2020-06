Kita Rappelkiste öffnet nach Corona-Fall wieder

Pattensen-Mitte

Die DRK-Kindertagesstätte Rappelkiste am Hirtenweg in Pattensen-Mitte wird wie angekündigt am Freitag, 12. Juni, wieder für die Notbetreuung geöffnet. Das teilt das Deutsche Rote Kreuz auf Anfrage mit.

Eine Mitarbeiterin hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und war seit dem 29. Mai zu Hause in Quarantäne. Auch die Kinder ihrer Notbetreuungsgruppe blieben seit dem Tag daheim. Die gesamte Einrichtung wurde geschlossen, nachdem der Test auf das Virus am Donnerstag, 4. Juni, offiziell positiv gemeldet wurde. In Absprache mit dem Gesundheitsamt darf die Kita jetzt aber wieder öffnen. Der Betrieb wird wie zuvor sein. Zusätzliche Auflagen vom Gesundheitsamt gibt es nicht.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere NP+ Artikel

Von Tobias Lehmann