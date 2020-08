Pattensen

Der neue Superintendent Andreas Brummer wird am Sonntag, 30. August, im Gottesdienst in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen-Mitte in sein Amt eingeführt. Regionalbischöfin Petra Bahr wird Brummer in seinem neuen Amt begrüßen. Wegen des Coronavirus ist der um 14 Uhr beginnende Gottesdienst jedoch auf 50 geladene Gäste begrenzt. „Auch in vergleichsweise kleiner Runde werden wir Andreas Brummer sehr feierlich im Kirchenkreis willkommen heißen. Hinter jedem Gast stehen viele andere, deren Glückwünsche überreicht werden“, sagt Bahr. Mit Gottes Segen soll Bahr „mutig und frei“ in seine neue Aufgabe gehen.

Pandemie stellt auch die Kirche vor neue Aufgaben

Brummer wurde im Februar von der Kirchenkreissynode zum Nachfolger von Detlef Brandes gewählt, der im Herbst vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war. Brummer hat sich den kirchlichen und diakonischen Mitarbeitern bereits mit einem persönlichen Brief vorgestellt. Darin geht er auch auf die Pandemie ein. „Auch als Kirche stehen wir vor der Aufgabe, das Leben und den Alltag in der Pandemie zu bewältigen und zu gestalten, ob nun analog oder digital. Dass wir dabei aus einer Geschichte schöpfen können, die größer ist als wir selbst, empfinde ich als Trost und Kraft und Antrieb zugleich“, heißt es in dem Schreiben.

Anzeige

Brummer ist im Kirchenkreis für 29 Gemeinden zuständig

Der 56-jährige Andreas Brummer war zuletzt als Pastor für Krankheits- und Vakanzvertretungen in Hannover tätig. Zudem betreute er das landeskirchliche Projekt „Älterwerden im Pfarrberuf“. Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Laatzen-Springe gehört zum Sprengel Hannover und umfasst 29 Kirchen- und Kapellengemeinden. Der Superintendent sorgt für die theologische Leitung und vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit. Sitz des Kirchenkreises ist die Superintendentur in Pattensen.

Von Tobias Lehmann