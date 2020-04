Diese Osteraktionen planen Pattensens Kirchengemeinden

Hüpede/Pattensen

Trotz der Corona-Krise feiert die Hüpeder Kirchengemeinde für Hüpede und Oerie Ostern. Zwar falle der Gottesdienst aus, doch Pastorin Sabine Stuckenberg plant gemeinsam mit den Konfirmanden mehrere Aktionen für die Gemeindemitglieder. Unter anderem wurden an verschiedenen Stellen in den Dörfern die Ostergeschichte zum Nachlesen, ein Impuls zum Beten, ein Segen und ein passendes Lied ausgehängt.

Weiterhin ist eine „Osterkrippenausstellung“ im Fenster vom Gemeindehaus an der Mittelstraße in Hüpede geplant. Einige Kinder hätten dafür die Ostergeschichte beispielsweise im Sandkasten oder aus Legosteinen nachgebaut und ein Foto davon an die Kirche geschickt.

Im Rahmen eines Osterspazierganges sollen die Bürger all diese Aktionen erleben. Dafür brauchen sie ein Smartphone mit einer App zum Einlesen von QR-Codes, um das Lied auch bei Youtube hören zu können. Außerdem werden die Glocken immer dann läuten, wenn es eigentlich einen Gottesdienst gegeben hätte, teilt Pastorin Stuckenberg mit. Sie selbst ist dann in der Kirche, liest einen Bibeltext und betet.

St. Lucas läutet Glocken häufiger

Eine ganz andere Art des Osterfestes kündigt auch die St. Lucas Kirchengemeinde Pattensen für dieses Jahr an. So wie am Karfreitag um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu erklingt am Ostersonntag um 12 Uhr noch einmal ein besonderes Glockengeläut als ökumenisches Zeichen.

Außerdem macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass an der Dammstraße das Kreuz aus Birkenholz mit einer Dornenkrone stehe, was normalerweise zu Ostern in der Kirche aufgestellt wird. Das Kreuz gilt als Symbol der Auferstehung, deshalb wird es Ostersonntag mit bunten Blumen geschmückt.

Von Janna Silinger