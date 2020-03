St. Maria in Pattensen sammelt Briefmarken, Kronkorken und Plastikdeckel für den guten Zweck

Pattensen

Franz-Josef Richter trägt eine große Tüte, prall gefüllt mit Kronkorken, zur Eingangstür des Pfarrhauses der St.-Maria-Kirche in Pattensen. „Da ist schon eine ganze Menge zusammengekommen“, erzählt er zufrieden. Die Tüten müssten demnächst nach Kirchrode gebracht werden, wo ebenfalls gesammelt werde.

„Wir haben uns zusammengetan“, erzählt Richter, der ehrenamtlich für die katholische Pfarrgemeinde tätig ist. Ein Gemeindemitglied der Pfarrgemeinde in Kirchrode kümmere sich dann darum, dass die Korken einem Schrotthändler verkauft werden. „Der Erlös wird aufgerundet und einem Verein in Ghana gespendet, der Krankenversicherungen für Kinder finanziert“, berichtet Richter. In den vergangenen Jahren seien auf diese Weise etwa 925.000 Kronkorken zusammengekommen, womit 60 Kinder versichert werden konnten. „Jeder Korken zählt, klingt komisch, ist aber so.“

Zunächst wurden Briefmarken gesammelt

Die St.-Maria-Kirche in Pattensen beteiligt sich seit dem vergangenen Herbst an der Aktion, berichtet Richter. Angefangen habe die Aktion zunächst mit dem Sammeln von Briefmarken. „Ich habe in der Kirchenzeitung gelesen, dass die Kolping-Familie in Hildesheim das macht.“ Im Pfarrbrief haben er und seine Mitstreiterin Thekla Dreikant dann die Gemeindemitglieder darauf aufmerksam gemacht.

Seitdem hätten viele Menschen Briefmarken, teilweise sogar ganze Alben, vorbei gebracht. „Da sind Marken aus aller Welt dabei“, erzählt Richter begeistert. Ob gestempelt oder nicht, spiele keine Rolle. Die Marken werden nach Hildesheim gebracht, wo sie abgelöst und verkauft werden. Der Erlös aus diesem Projekt fließt in unterschiedliche Projekte, mit deren Hilfe Menschen in der dritten Welt eine Berufsausbildung finanziert werde.

Richter nennt etwa die Priesterausbildung in Afrika. „Das ist unheimlich wichtig“, findet er. Dort könne sich kaum jemand dieses Studium leisten, dabei spiele der Glaube eine große Rolle in der Gesellschaft.

Auch die buten Verschlüsse aus Plastik werden für einen guten Zweck gesammelt. Quelle: Janna Silinger

Deckel aus Plastik können helfen

Es sind nicht nur Kronkorken oder Briefmarken, nicht nur Blech und Papier. Auch Plastikschraubverschlüsse werden gesammelt. Richter hatte im Herbst von dem Nürnberger Verein „ Deckel drauf“ gehört, der sich durch das Recyclen von Plastikverschlüssen im Projekt „ Deckel gegen Polio“ zum Ziel gesetzt hatte, in bestimmten Regionen Afrikas möglichst viele Menschen gegen Kinderlähmung zu impfen. Das Projekt endete offiziell im vergangenen Juni.

Doch Richter hat sich schlau gemacht und herausgefunden, dass sich kleine Initiativen gegründet haben, die selbstständig weitersammeln. Einer solchen habe sich nun auch die St.-Maria-Kirche angeschlossen. Bereits 300 Liter Plastikdeckel stehen im Keller des Pfarrhauses.

Wenn es 450 Liter sind, sagt Richter, werden die Säcke nach Lehrte gebracht und von dort aus zum Verkauf an Recyclingfirmen weitergegeben. Auch zukünftig fließen die Erlöse in den Kampf gegen Polio. Die Krankheit ist in Deutschland ausgerottet, sei „in vielen Ländern aber noch immer ein riesiges Problem“, erzählt Richter weiter.

Die Sammlungen der St. Maria Kirche in Pattensen sind für einen guten Zweck. Quelle: Janna Silinger

Hier ist es Müll, dort kann es genutzt werden

Was hierzulande Abfall ist, kann genutzt werden, um Menschen in anderen Regionen der Erde eine Ausbildung zu finanzieren, sie zu versichern oder ihnen sogar das Leben zu retten. Deshalb appelliert Richter nicht nur an die Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Maria, sondern an alle Bürger in Pattensen, dass sie Kronkorken, Plastikverschlüsse und Briefmarken sammeln und bei der Kirche abgeben. Das sei unter der Woche vormittags möglich oder zum Kirchgang.

Er betont, dass sich der Appell nicht nur an die Bürger richte. Auch er selbst sei schon aktiv geworden und habe sich an die Gaststätten in Pattensen gewandt und diese gebeten, Korken und Deckel zu sammeln. „Die machen das gern“, ist Franz-Josef Richter überzeugt.

