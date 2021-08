Jeinsen

Die Kirchengemeinde Jeinsen lädt zu einem Bücherflohmarkt zugunsten der Diakonie Katastrophenhilfe und für den Spendenaufruf der Hochwasserhilfe. Los geht es am Sonntag, 15. August, um 11 Uhr im Garvenhaus an der Kirchstraße 9 in Jeinsen. Bis 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher dort vorbeikommen und Bücher kaufen.

Die Organisatoren bitten im Vorfeld um Spenden. „Wir freuen uns über aktuelle Bücher, Krimis, Romane, Koch- und Kinderbücher, CDs, DVDs und Hörbücher“, heißt es seitens der Gemeinde. Die Annahme ist am Donnerstag, 12. August, und am Freitag, 13. August, jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend, 14. August, von 10 bis 12 Uhr ebenfalls im Garvehaus. Die Bücher sollten möglichst in Kisten oder Kartons gepackt sein.

Erlös für Katastrophenopfer bestimmt

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass wegen Corona die Mindestabstände einzuhalten sind und eine Maske zu tragen ist. „Auch Jeinsen wurde schon 1997 von einem Hochwasser heimgesucht“, teilen die Organisatoren mit. Dies sei kein Vergleich zu dem, was jetzt im Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen passiert sei. Trotzdem wolle man einen kleinen Beitrag leisten und freue sich über Hilfe und zahlreichen Besuch.

Von Janna Silinger