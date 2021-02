Die Kirchengemeinde in Pattensen-Hüpede hat sich etwas Besonderes ausgedacht und verteilt sonntags Tüten mit einer Geschichte und Bastelutensilien. Damit sollen die Kinder eine besondere Bildergalerie erstellen.

