Kinder- und Jugendfeuerwehren warten auf den Neustart

Die Freiwillige Feuerwehr ist für Pattensen eine unverzichtbare Institution. Die Gründe sind ganz offensichtlich, weil das Stadtgebiet sich über ein so großes Gebiet erstreckt und es für die Sicherheit ganz elementar ist, dass im Notfall jemand in der Nähe ist, der helfen kann.

Dafür, dass in den Dörfern engagierte und geschulte Ehrenamtliche in den Ortsfeuerwehren bereit stehen, bilden die Kinder- und Jugendfeuerwehren eine wichtige Grundlage. Wegen der Corona-Pandemie sind in Niedersachsen außer bei Hilfseinsätzen im Notfall sämtliche Feuerwehraktivitäten untersagt – auch die mit Kindern und Jugendlichen.

Derzeit engagieren sich im gesamten Stadtgebiet 96 ( Stand: 31.12.19) Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr. In allen Ortsteilen gibt es Gruppen, wobei die Nachbardörfer Koldingen und Reden sich zusammengetan haben und die jungen Feuerwehrleute aus Vardegötzen und Thiedenwiese mit Jeinsen gemeinsam trainieren.