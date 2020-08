Jeinsen

Auf dem Hof von Andreas Sehlen wurde am Freitagvormittag fleißig gewerkelt. Insgesamt neun Jungen und Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren haben dafür gesorgt, dass es in Pattensen künftig wieder ein wenig mehr summt und brummt. Zusammen mit Helma Meyer und Vanessa Jäkel-Khatib vom Nabu haben die Kinder Insektenhotels gebaut. Im Rahmen der Ferienpassaktion sammelten sie zunächst Holunderzweige. Anschließend bohrten sie mit einem Handbohrer Löcher in die kleinen Äste und setzten sie in vorgefertigte Kästen aus Lerchenholz. Diese hatte der Jeinser Tischler Kristof Schickhaus vorab für die Aktion zusammengezimmert.

Aus Holunderzweigen fertigen die Jungen und Mädchen verschiedene Insektenhotels an. Quelle: Stephanie Zerm

Auch leere Blechdosen bestückten die Jungen und Mädchen mit den bearbeiteten Holunderhölzern, in denen sich Insekten gerne niederlassen. Aber auch für Ohrenkneifer zeigten die Jungen und Mädchen Herz. Denn auch für die allseits gefürchteten Krabbeltiere haben sie spezielle Unterkünfte angefertigt. „Dazu haben wir einen Blumentopf mit Stroh gefüllt“, berichtete der sechsjährige Immo. Damit dieses nicht wieder herausfällt, haben die jungen Insektenfreunde es mit kleinen Hölzer befestigt. Die Insektektenhotels durften die Kinder anschließend mitnehmen und bei sich Zuhause aufhängen.

Maximilian (10) bohrt Löcher in die Äste. Quelle: Stephanie Zerm

„Mir hat die Aktion großen Spaß gemacht“, sagte der zehnjährige Maximilian aus Pattensen-Mitte. „Allerdings musste man sehr aufpassen, dass man sich beim Bohren nicht die Finger verletzt.“

„Mir hat das Kästenbauen auch gefallen“, stimmte der achtjährige Julian aus Pattensen-Mitte zu. Lediglich die Zeit, bis der Leim getrocknet war, fand der Zweitklässler nicht ganz so interessant. Zum krönenden Abschluss nahm Landwirt Andreas Sehlen die juchzenden Kinder noch auf eine Treckerfahrt im Anhänger mit.

Zum Schluss dürfen die Kinder noch eine Fahrt im Anhänger hinter dem Trecker von Andreas Sehlen mitmachen. Quelle: Stephanie Zerm

Von Stephanie Zerm