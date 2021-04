Schulenburg

Erhält Fußball-Weltmeister Per Mertesacker bald Konkurrenz in der Kategorie des berühmtesten Pattenser Bürgers? Die nächste Bundeskanzlerin könnte aus Pattensens Ortsteil Schulenburg kommen. Dort ist Annalena Baerbock, die von Bündnis 90/Die Grünen am Montag offiziell zur Kanzlerkandidatin nominiert wurde, aufgewachsen. Was sagen ehemalige Weggefährten und Pattenser Amtsträger dazu?

Neben dem Trampolinturnen beim TSV Pattensen betrieb Baerbock noch weiteren Sport. Im Alter von 15 bis 18 Jahren kickte sie in der Mädchenmannschaft des TuSpo Jeinsen. „Sie war ein weiblicher Joshua Kimmich“, sagt ihr ehemaliger Trainer Sascha Harborth. Baerbock habe im defensiven Mittelfeld aufgeräumt – wie der heutige Spieler von Bayern München. „Sie war körperlich stark und hatte eine gute Kondition“, erinnert sich Harborth. „Und sie war sehr verbissen“, ergänzt der 50-Jährige. Das meine er aber ausschließlich positiv.

Fußballtrainer findet Erfolg „faszinierend und krass“

Er habe den politischen Weg Baerbocks verfolgt und findet es „faszinierend und krass“, dass er jemanden trainiert hat, „die nun so nach oben prescht“. Es mache ihn ein wenig stolz, am Anfang der Laufbahn von Annalena Baerbock dabei gewesen zu sein. „Dass sie so berühmt wird, hatte ich nicht erwartet.“ Über das soziale Netzwerk Facebook sei er noch mit Baerbock befreundet. Er habe ihr zum Geburtstag gratuliert. Eine Antwort blieb aus. „Dafür habe ich auch Verständnis, dass sie das bei ihrem Arbeitspensum nicht schafft.“

Baerbock hatte in der fünften und sechsten Klasse die Orientierungsstufe in Pattensen-Mitte besucht, bevor sie in Hannover zur Humboldtschule ging. Ihr damaliger Klassenlehrer Wolfgang Oltrogge (77) sagt, er habe es in den vergangenen Wochen schon erwartet, dass Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen wird. Er beschreibt seine frühere Schülerin als „sehr besonnenes Mädchen“. Sie sei ehrgeizig und zielstrebig gewesen. Umgänglich sowie ernsthafter als andere in ihrem Jahrgang.

Baerbock erinnert sich an Situation im Landheim 1993

„Darüber hinaus war sie sehr sozial eingestellt und registrierte Dinge, die viele andere nicht wahrnahmen“, sagt Oltrogge. Er schrieb Baerbock eine Glückwunschnachricht, als diese 2018 Parteivorsitzende wurde. „Sie schrieb mir zurück und erzählte eine Anekdote von früher“, sagt Oltrogge. Diese handelte von einem Schüler mit Migrationshintergrund, der sich während eines Besuchs im Landheim kein Eis leisten konnte, weshalb ihm der Lehrer eins aus eigener Tasche spendierte. „Das war 1993, und sie hat das als junges Mädchen registriert und gespeichert. Sie war damals schon sehr reflektiert“, sagt der Pensionär begeistert.

Nachdem Baerbock mit guten Noten aus der Grundschule Schulenburg nach Pattensen gewechselt war, hätten anfangs die Zensuren im Fach Mathematik etwas gelitten. „Sie war etwas zu verkrampft. Deshalb riet ich ihr, dass sie vor einem Test nicht mehr zusätzlich lernen solle. Ab da lief es wieder wunderbar.“ Insgesamt sei sie eine sehr gute Schülerin gewesen, bei der Oltrogge gar kein Fach hervorheben könne. „Sie war einfach überall gut.“

Lehrer Oltrogge: „Sie hat genügend andere Dinge zu tun.“

Von Stolz, die Kanzlerkandidatin auf ihrem Weg begleitet zu haben, mag der ehemalige Lehrer nicht sprechen. „Ich war ja nur ein kurzes Stück dabei“, sagt er. Es habe ihn allerdings schon gefreut, dass sie es weit gebracht habe. Kontakt pflege er inzwischen nicht mehr. „Sie hat sicherlich genügend andere Dinge zu tun“, sagt Oltrogge.

Sandra Stets, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Pattenser Rat, findet genau das bewundernswert: „Ich habe Respekt davor, wie sie als junge Mutter alles unter einen Hut bekommt“, sagt sie. Stets habe Baerbock bislang noch nicht persönlich kennengelernt, hofft aber darauf, dass sich das im Laufe des Bundestagswahlkampfes ändern wird. Sie habe die Kanzlerkandidatin bislang als „zielstrebig, ohne Schnörkel“ wahrgenommen. „Sie bringt Dinge gut und verständlich rüber. Die Begeisterung, die aus dieser Frau sprüht, nimmt viele Leute mit.“

Bürgermeisterin Schumann twittert über Baerbocks Nominierung

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) ist begeistert, dass wieder eine Pattenserin bundesweit auf sich aufmerksam macht. Bei Twitter schrieb sie: „Weltmeister.Könige.Kulturschaffende. Bundeskanzlerkandidatin. Ich sag’s ja immer wieder: Pattensen leistet im Kleinen ganz Großes.“

Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG) kennt Baerbock nicht persönlich. Sie rechnet – zumindest vorübergehend – mit einem größeren medialen Interesse. „Wir haben direkt im Ort zwar keine touristischen Ziele. Aber vielleicht kommt in naher Zukunft der eine oder andere Besucher mehr, um sich Schulenburg und unser Schloss Marienburg anzuschauen“. Für sie sei es „etwas Besonderes, dass Schulenburg so jemanden Prominentes hervorbringt. Vor einiger Zeit wäre daran noch nicht zu denken gewesen.“

Von Mark Bode