KKSV will Schießstand im April wieder öffnen

Auf drei Posten hat der Schießsportverein KKSV „ Ernst August“ Schulenburg-Calenberg seinen Vorstand bei der Jahresversammlung verändert. Die langjährigen Funktionsträger Andreas Vogel, der zehn Jahre lang Schießsportleiter war, und Melanie Morbach, seit 20 Jahren Jugendwartin, schieden aus familiären Gründen aus ihren Ämtern aus. Der bisherige Schrift- und Pressewart Thorsten Steiger kann seine Funktion aus beruflichen Gründen nicht mehr wahrnehmen. Er stellte sich nach 20 Jahren auf diesem Posten nicht mehr zur Wahl.

Horst Wedekind bleibt Vorsitzender

Wiedergewählt für die nächsten zwei Jahre wurde der langjährige Vorsitzende Horst Wedekind. Sein Stellvertreter bleibt Sven Schmidt, der zudem das Amt des Jugendwarts übernahm. Kassenwartin bleibt Bianca Heimberg. Neu ins Amt gewählt wurden als Schrift- und Pressewart Wilhelm Maßmann und als Schießsportleiterin Rita Kühne. Den neu zusammengesetzten Vorstand komplettieren Damenwartin Anita Henning und Beisitzer Ernst-Heinrich Jahns.

Für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet wurden Horst Hichert für 40 Jahre sowie Rosi Hannemann, Erika Dorn und Werner Dorn für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft.

Lange Wettkampffahrten blieben unfallfrei

In seinem Jahresbericht hatte Horst Wedekind zuvor besonders den Helfern gedankt, die im abgelaufenen Jahr die vielen Arbeitsdienste im und um das Schützenhaus in Schulenburg erledigt haben. Außerdem erwähnte der Vorsitzende mit Dankbarkeit, dass die Sportschützen des KKSV in 2019 mehr als 7000 Kilometer zu den unterschiedlichen Wettkampfstätten zurückgelegt haben – „glücklicherweise unfallfrei“.

Stark beschäftigt hat den gesamten Verein und die insgesamt 124 Mitglieder die Modernisierung des Kleinkaliberstandes und der 50-Meter-Bahnen auf eine elektronische Meytonanlage zur optischen Messung der Ergebnisse. Wedekind kündigte an, dass die Neueröffnung des Schießstandes für April oder Mai geplant ist.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann, die als Gast an der Versammlung teilnahm, dankte den Mitgliedern für die vielen sportlichen Erfolge auf Bundes-, Landes- und Kreisebene, die sie aufmerksam verfolge. Ebenfalls dankte Ramona Schumann für die vorbildliche Jugendarbeit.

