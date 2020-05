KGS erhält 75.000 Euro vom Land

Pattensen

Das Projekt MakerSpace der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen wird mit 75.000 Euro vom Land unterstützt. Das teilten jetzt die Schule und die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann mit.

Nach Auskunft von Andreas Ulrich, dem stellvertretenden Direktor, befindet sich MakerSpace an der Schule im Aufbau. Dies wird mit dem Fördergeld aus dem Programm Zukunftsräume Niedersachsen unterstützt, das vom Amt für regionale Landesentwicklung vergeben wird. Makerspaces sind Orte des gemeinsamen Lernens und Arbeitens, an denen Menschen an Projekten arbeiten und auch etwas erstellen. An der KGS „soll dies ein Lernort werden, an dem die gesamte Schulgemeinschaft Anteil haben soll“, teilt die Schule mit.

Schule durch MINT-Fächer und IdeenExpo gut gerüstet

Lesemann sagte: „Ich freue mich, dass das Land dieses spannende Projekt fördert.“ Es sei insbesondere auf Schüler der Jahrgänge 5 bis 13 ausgerichtet, biete aber auch digital-kreative Angebote für Bürgerinnen und Bürger. „Ein solches MakerSpace wäre eine weitere Bereicherung für Pattensen – die Schule kann sehr stolz auf ihren kreativen Antrag sein“, betonte Lesemann.

Nach Auskunft der Schule sind Themenbereiche wie digitale Transformation, Klimawandel oder Energiewende angedacht. Durch den Schwerpunkt bei den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sowie als Partnerschule der Ideenexpo sieht sich die KGS für diesen Bereich gut aufgestellt.

Kooperation mit Stadt und Wirtschaft

Wie Ulrich erläuterte, kooperieren dabei die Stadt Pattensen und die Schule, die sich auch gemeinsam um die Förderung beworben hatten. Das Projekt wird neben den KGS-Lehrkräften Agnieszka Heubaum, Stefan Pampen, Dennis Kubin und Julia Meyer auch durch zwei Elternteile und seitens der Stadt von Wirtschaftsförderer Arne Schütt betreut. Kooperationspartner sind die Leibniz School of Education der Uni Hannover, die Firma JRS Prozesstechnik in Schulenburg, das Social Innovation Center der Region Hannover und die IGS Mühlenberg.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann reagierte erfreut auf die Nachricht. „Ganzheitliches Lernen ist das Bildungskonzept für die Zukunft. Die Schulleitung und ich begreifen die gesamte Stadt als einen gemeinsamen Lernort“, sagte sie. Daher sei dieses außergewöhnliche Projekt „ein echter Meilenstein in der Entwicklung nicht nur für die Schule, sondern auch für die Stadt Pattensen insgesamt“. Das zeigten schon die vielen Partnerschaften, die dafür geschlossen wurden.

Teilnehmer können Ideen ausprobieren

Schulleiterin Mirjam Gerull bekräftigte, dass die neuen Räume allen Pattensern zum Erlernen von technischen, aber gleichzeitig auch nachhaltigen und sozialen Zukunftskompetenzen offen stehen sollen: Kindern, Jugendlichen, Azubis, Unternehmern, Eltern und Senioren. „Hier haben wir einen Raum, in dem wir generationsübergreifend für die Zukunft Ideen ausprobieren und erforschen können.“

Wirtschaftsförderer Arne Schütt erwartet, dass der MakerSpace eine offene Werkstatt mit modernen Fertigungsverfahren wird, „mit dem wir auch das Ziel verfolgen, Schüler und Gewerbetreibende durch gemeinsame Projekte stärker zu verzahnen. Für den Wirtschaftsstandort Pattensen kann eine zukunftsorientierte Ausbildung der Jugend nur ein Gewinn sein.“

Von Kim Gallop