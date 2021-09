Pattensen

Mehr als 100 Jugendliche aus den neunten Klassen der KGS Pattensen haben sich am Donnerstag und Freitag Briefwahlunterlagen aus dem Rathaus abgeholt. Die mehrheitlich 14-Jährigen werden am Sonntag, 26. September, erstmals ihre Stimme für eine Wahl abgeben können. Dabei geht es nicht um die Bundestagswahl, sondern um die am gleichen Tag in Pattensen organisierte Wahl des zweiten Jugendparlaments (Jupa) der Stadt. Wahlberechtigt sind alle in Pattensen lebenden oder zur Schule gehenden Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren.

Die Wahl findet unter den gleichen Bedingungen statt wie die Bundestagswahl. Es wird geheim gewählt. Die Jugendlichen bekommen einen Briefumschlag, in den sie den Wahlzettel hineinlegen. Anschließend können sie den Umschlag direkt in eine bereits in der KGS stehende Wahlurne werfen. Im Unterschied zur Bundestagswahl darf jedoch jede Wählerin und jeder Wähler insgesamt sechs Stimmen auf die 16 zur Verfügung stehenden Kandidatinnen und Kandidaten verteilen.

Die Kandidaten sind den Schülern persönlich bekannt

Kennen die Schülerinnen und Schüler denn die 16 Kandidaten? Mehrere Schülerinnen aus der Klasse 9R2 nicken. „Eine ist Sängerin. Die hat sogar ein Video“, sagt eine Schülerin. Gemeint ist Lilli Engelhardt, die bereits Mitglied im noch bestehenden ersten Jugendparlament ist. Doch auch andere Kandidaten sind persönlich bekannt. „Ich werde meine sechs Stimmen auf verschiedene Kandidaten verteilen“, sagt eine weitere Schülerin.

Am 26. September haben die Pattenser Jugendlichen die Wahl. Sie können bis zu sechs Stimmen für die Kandidaten des neuen Jugendparlaments abgeben. Quelle: Mark Bode

Die Lehrerinnen und Lehrer der KGS Pattensen nehmen die Wahl des Jugendparlaments zum Anlass, um über die politische Staatsform der Demokratie im Unterricht zu sprechen. „Durch die Wahl des Jugendparlaments können wir das lebendig gestalten, da viele Kandidaten persönlich bekannt sind“, sagt Klassenlehrerin Sonja Haenicke.

Mitarbeiterinnen im Briefwahlbüro sind schon routiniert

Im Briefwahlbüro des Rathauses sitzen schon seit Wochen Renate Laudahn und Katharina Terek. Sie haben auch schon die Briefwahlen für die Kommunalwahlen vor knapp zwei Wochen betreut. Dass so viele Menschen an einem Tag ihre Briefwahlunterlagen abholen, ist allerdings ungewöhnlich. „Es war aber kein Problem. Mittlerweile haben wir schon Routine“, sagt Laudahn. Die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung achten auch sorgsam darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Katharina Terek (links) und Renate Laudahn betreuen die Briefwahlstelle im Rathaus bereits seit Wochen. Quelle: Tobias Lehmann

So gab es kurzzeitig ein Problem mit KGS-Schülern aus Syrien. Diese sollen nach dem Willen der Stadt für das Jugendparlament wählen dürfen. Die Satzung erlaubt das, wenn sie in Pattensen leben oder zur Schule gehen. Gleichzeitig ist die Satzung aber auch an das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz angegliedert, das die Teilnahme an Kommunalwahlen nur Deutschen und EU-Bürgern erlaubt.

Nach Absprache mit Jugendpflegerin Claudia Schoppmeier konnte das jedoch geregelt werden. „Wir sollten den Wortlaut der Satzung für das nächste Mal noch etwas schärfen. Darüber muss dann das neue Jugendparlament entscheiden“, sagt sie.

Stimmen werden am Sonntag ab 18 Uhr ausgezählt

Das bestehende Jugendparlament hatte unter anderem durch eine Satzungsänderung im vergangenen Jahr überhaupt erst ermöglicht, dass für das Gremium auch durch Briefwahl abgestimmt werden darf. Das war bei der Wahl des ersten Jugendparlaments noch nicht der Fall. Eine Aufgabe wartet auch jetzt noch auf die Mitglieder des alten Gremiums. Sie werden die Stimmen für ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger am Sonntagabend ab 18 Uhr in der KGS Pattensen auszählen.

Von Tobias Lehmann