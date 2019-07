Pattensen-Koldingen

Die beiden Jungstörche, die in einem Nest in Koldingen heranwachsen, sind spät geschlüpft und mit der Entwicklung entsprechend spät dran – aber es geht ihnen gut. So lautet die Einschätzung von Weißstorchexperte Jürgen Körber aus Laatzen. Die beiden jungen Vögel sind zwar schon recht groß gewachsen, ande...