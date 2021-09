Pattensen

Am Ende ist alles ganz schnell gegangen. Es entstand der Eindruck, dass alle ganz zügig zum gemütlichen Teil mit Sekt, Wasser und Orangensaft sowie Salzgebäck übergehen wollten. Die abschließende und 23. Sitzung des ersten gewählten Jugendparlaments (Jupa) in Pattensen endete nach nicht einmal einer halben Stunde. Danach saßen die politisch interessierten Jugendlichen mit einem Teil ihrer Nachfolger des zweiten Jupas sowie mit Bürgermeisterin Ramona Schumann und Stadtjugendpflegerin Claudia Schoppmeier in der KGS zusammen. Wie fällt das Fazit der Beteiligten aus?

„Das waren zwei richtig kurze Jahre“, sagte Florian Ernst nach dem Ende der letzten Sitzung. Tatsächlich waren es sogar fast zweieinhalb Jahre, die die 13 Mitglieder des ersten Jugendparlaments im Amt waren. Die Mitglieder hatten Rede- und Antragsrecht in allen Sitzungen der Ausschüsse, Ortsräte und des Stadtrates. Davon machten sie auch Gebrauch. Das kam allerdings nicht bei allen etablierten Ratsmitgliedern gleich gut an. „Anfangs wurden wir nicht von allen richtig ernst genommen“, sagte Jan Oeltermann. Einige Ratsmitglieder hätten die Frage durchblicken lassen, ob die Beteiligung der Jugend überhaupt erforderlich ist, berichtete Ernst. Doch das Gefühl habe sich schnell gewandelt.

Jupa dient als Orientierung

Auch, weil sich die Jugendlichen – neun männlich und vier weiblich – engagiert und lernwillig zeigten. „Nach einem Jahr haben sie uns nach unserer Meinung gefragt“, sagte Ernst. Er kann aus Altersgründen nicht noch einmal antreten, wird in Zukunft aber im neuen Ortsrat Hüpede-Oerie für die SPD aktiv sein. Oeltermann hätte sich aufstellen lassen können, verzichtete aber aufgrund eines bald startenden dualen Studiums darauf.

Torben Löhr hat für die CDU den Einzug in den neuen Stadtrat geschafft. Die rund zwei Jahre im Jupa will er nicht missen. „Es ist gut, dass ich diese Erfahrungen sammeln konnte. Es ist jetzt für mich jetzt ein bessere Gefühl, als direkt in den Stadtrat zu kommen“, sagte Löhr. „Man bekommt im Jupa eine Orientierung“, ergänzte Oeltermann.

„Man bekommt im Jupa einen ersten Einblick in die politische Landschaft“, sagte Helene Hüper. Weil sie aufgrund ihres Sonderpädagogikstudiums in Hannover nun weniger Freizeit hat und seltener in Pattensen vor Ort ist, verzichtete sie auf eine weitere Amtszeit. „Ich wollte niemandem einen Platz wegnehmen“, sagte sie. Sie bedauere, dass aufgrund der Corona-Pandemie nicht alles, was sich das Jupa vorgenommen hatte, durchsetzen konnte. „Wir hätten gerne noch mehr gemacht, beispielsweise ein Fest für die Jugend“, sagte sie. „Das können nun die Nachfolger organisieren.“

Zukünftig gibt es eine weibliche Überzahl

Sie freue sich, dass es ausreichend Bewerber für das zweite Jupa gegeben hat. „Ich finde es toll, dass wir diese Einrichtung haben. Andere Kommunen beneiden uns darum“, sagte sie. „Es ist auch cool, dass es zukünftig mehr Frauen im Jupa gibt.“ Dann werden es neun weibliche und nur noch vier männliche sein.

Bürgermeisterin Ramona Schumann hatte sich für die Einrichtung eines Jupas nach ihrem ersten Wahlsieg starkgemacht. „Es ist toll, dass es in eine zweite Runde geht“, sagte sie. „Ich hatte den Wunsch, dass die Jugendlichen mit uns auf Augenhöhe kommunizieren“, sagte Schumann. Die Berührungsängste hatte es vonseiten der Jugend nicht gegeben. Ernst gab den neuen Mitgliedern noch ein paar Tipps mit auf den Weg: „Bleibt so, wie ihr seid. Lasst euch nicht unterkriegen. Man kann nichts falsch machen. Und meldet euch zu Wort, wenn ihr Anmerkungen habt.“ Er ergänzte noch: „Die Leute im Rat sind auch nur Hobbypolitiker, die auch viele Fragen haben und nicht alles wissen.“

„Jupa-Mama“ mit Wehmut

Schoppmeier ist erleichtert, dass im nächsten Gremium mit Lilli Engelhardt und Mila Revink zwei erfahrene Mitglieder dabei sind. „Dann fange ich nicht wieder ganz von vorne an“, sagte die Jugendpflegerin, die das Jupa betreut. Als „Jupa-Mama“ sei sie etwas wehmütig, die alten ziehen zu lassen. „Die haben den Weg geebnet, den die neuen nun weitergehen“, sagte sie.

Es mangelte lediglich am Interesse der Jugendlichen, doch fast hätte es ein Jugendparlament in Pattensen schon vor mehr als 20 Jahren gegeben. Damals hatten Matthias Friedrichs und Georg Thomas die Initiative gestartet. „Es hatten sich leider nicht genügend Mitstreiter gefunden“, sagte Friedrichs. Er ist inzwischen 34 Jahre alt und SPD-Ratsherr. Thomas ist Fraktionsvorsitzender der CDU und 38 Jahre alt. „Die Jugendlichen bringen gute Ideen ein“, sagte Thomas. „Ich möchte sie gerne darin bestätigen, in Zukunft mit noch mehr Nachdruck ihre Ziele zu verfolgen.“ Damit spielt er auf den noch nicht umgesetzten Calisthenics-Park an, den die Stadt in den geplanten Multi-Sport-Court integrieren will.

Bekommt neues Jupa Hilfe aus dem Rat?

Als Schulausschussvorsitzender hatte Friedrichs rund zwei Jahre lang Torben Löhr in seinem Gremium sitzen. „Das Jugendparlament kann ein Vehikel sein, das junge Menschen an die Politik heranführt“, sagte Friedrichs. Doch er möchte die Zusammenarbeit gern noch weiter intensivieren. „Junge Ratsmitglieder können den neuen Jupa-Mitgliedern vielleicht helfen“, sagte Friedrichs, der sich ein Mentorenprogramm wünscht. „Ich wäre bei so etwas dabei“, sagte er.

Über Patenschaften von Mitgliedern des Rates und ehemaligen Jupas mit den aktuellen Jugendlichen des Jupas hat Schoppmeier bereits nachgedacht. „Wir müssen nur noch besprechen, ob jedes Mitglied einen Paten bekommt oder aus jeder Fraktion einer für alle bereitsteht.“ Die konstituierende Sitzung des neuen Jupas ist für Mittwoch, 13. Oktober, ab 19 Uhr geplant.

Von Mark Bode