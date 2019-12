In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Pattensen. Sie erzählen uns ihre Geschichten: was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Waldemar Krause, Hausmeister der KGS in Pattensen, erzählt, warum er keinen normalen Job hat – und mit welchem ehemaligen Nationalspieler er bis heute befreundet ist.