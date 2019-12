Jugend debattiert: Mia und Nele gewinnen Schulfinale

Pattensen

Nele Habermann und Mia Oehlsen haben das Schulfinale der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen im bundesweit ausgetragenen Wettbewerb Jugend debattiert gewonnen. Zunächst diskutierte Mia Oehlsen mit weiteren Schülern der neunten und zehnten Klassen darüber, ob in der Schule das Fach „ökologisches Verhalten“ eingeführt werden soll. Anschließend diskutierten Marie Baronowski, Nele Habermann, Tim-Oliver Henke und Romy Goldmann aus den Jahrgängen elf und zwölf, ob die als SUV bezeichneten Stadtgeländewagen in den Innenstädten verboten werden sollten.

Pro- und Contra-Seiten werden ausgelost

Zuvor wurde ausgelost, wer in den Diskussionen die Pro- und die Contra-Seite übernimmt. Baronowski und Goldmann mussten dafür plädieren, dass die Geländelimousinen weiterhin durch die Innenstädte fahren dürfen. „Das ist ganz schön schwierig, wenn man an die Ideen von Friday-for-Future glaubt“, sagte Baronowski anschließend. Gemeinsam mit Goldmann, die am Ende auf den zweiten Platz kam, hob sie in der Diskussion dann vor allem den wirtschaftlichen Aspekt hervor. „Wenn sich Familien jetzt gerade einen SUV gekauft haben und nur dieses Auto besitzen, können sie nicht mehr in die Stadt fahren“, sagten sie.

Schüler zeigen großes Fachwissen

Habermann und Henke konzentrierten sich vor allem auf den Umweltaspekt. Sie wiesen darauf hin, dass ein SUV häufig eher ein Statussymbol sei, das in der Praxis aber den gleichen Zweck erfülle wie ein Kleinwagen, der deutlich weniger Rohstoffe benötige. Alle vier Schüler zeigten in den Diskussionen ein erstaunliches Fachwissen über technische und wirtschaftliche Details. „Wir hatten ein wenig Zeit, uns auf das Thema vorzubereiten. Jeder von uns hat dann eine Pro- und Contra-Liste mit Argumenten erstellt, da wir erst kurz zuvor erfahren haben, für welche Seite wir diskutieren müssen“, sagte die Gewinnerin Habermann.

Bürgermeisterin lobt Debatte der Schüler

Die Jury für die Jahrgänge elf und zwölf bestand aus Bürgermeisterin Ramona Schumann, Lehrerin Mirjam Bruder und dem Vorjahressieger Max Habermann. Schumann lobte. „Von der Art zu diskutieren, könnte sich mancher Erwachsene noch eine Scheibe abschneiden“, sagte sie. Auch der Fachbereichsleiter Deutsch der KGS Pattensen, Andreas Ulrich, sagte anerkennend: „Die Schüler haben nicht nur gut diskutiert, sondern auch großes Fachwissen bewiesen. Dabei haben Marie Baronoswki und Tim-Oliver Henke erst am Morgen erfahren, dass sie überhaupt an der Finalrunde teilnehmen.“ Zwei Schüler waren erkrankt, sodass Baronowski und Henke eingesprungen sind.

Nele Habermann und Mia Oehlsen sind jetzt in der nächsten Runde des Wettbewerbs dabei. Das wird das Regionalfinale mit den Siegern der beiden Hildesheimer Schulen Gymnasium Andreanum und Robert-Bosch-Gesamtschule sowie dem Gymnasium Alfeld sein. Es wird am 6. Februar in Pattensen ausgetragen.

Von Tobias Lehmann