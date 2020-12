Jeinsen

„Du bist gar nicht der Weihnachtsmann. Du bis doch der Neef!“ Nachdem Hans-Jörg Neef diese Worte von hinter ihm herlaufenden Kindern gehört hatte, stand für ihn fest: In Jeinsen wird er nicht wieder als Weihnachtsmann im Einsatz sein. 16 Jahre lang ist der heute 67-Jährige Heiligabend unterwegs gewesen, um bis zu acht Bescherungen bei Privathaushalten in der Region vorzunehmen. Auf etwa 120 Kilometer Wegstrecke brachte es das Ortsratsmitglied am 24. Dezember. Die eigene Familie kam dabei deutlich zu kurz. Deshalb wollte Neef einen Schlussstrich ziehen und in diesem Jahr nicht mehr auftreten. Eine Ausnahme machte er dann aber doch – und die ausgerechnet in Jeinsen.

Mit dem Elektro-Seniorenmobil geht es zur Kirche

Am Nikolaustag zog Neef sein Weihnachtsmannkostüm an, setzte sich die rot-weiße Mütze auf, füllte den Sack und einen Bollerwagen mit Geschenken, hängte diesen an das Elektro-Seniorenmobil seines Schwiegervaters und fuhr durch den Ort Richtung Kirche. Überall begegneten ihm Familien mit Kindern, denen er kleine Geschenke überreichte. Diese Präsente hatte die Weihnachtsmarkt AG um Elsa Wohlthat organisiert. Buntstifte, Armbänder, Breilöffel für Säuglinge und vereinzelt Süßigkeiten gab es. Erfreulich für Neef: Diesmal erkannte ihn keines der Kinder.

Hans-Jörg Neef in Zivil. 16 Jahre lang spielte er Heiligabend den Weihnachtsmann. Quelle: privat

Die Aktion am Nikolaustag stellte Neefs Abschiedstour als Weihnachtsmann dar. „Bei acht Bescherungen zu Heiligabend war es immer eine eilige Weihnacht für mich und keine heilige Weihnacht“, sagt er. Deshalb fällte er zu Beginn dieses Jahres schon den Entschluss, keine Aufträge für 2020 anzunehmen. „Das stand für mich schon vor der Corona-Pandemie fest.“ Im Sommer wurde er allerdings von Jeinser Bürgern angesprochen, ob er nicht noch eine Ausnahme machen würde. Neef ließ sich überreden und den Bart wieder wachsen. Schließlich wollte er als Weihnachtsmann echt wirken.

Ab Sommer ließ Neef den Bart wachsen

So hatte er es in den Jahren zuvor schon immer gehandhabt. „Ab Mai hatte ich mich nicht mehr rasiert. Da hatte ich im Dezember schon einen ordentlichen Bart“, sagt er. Seine Frau Rosemarie war davon zwar nicht sonderlich begeistert. „Sie ist immer froh, wenn der Bart wieder ab ist“, sagt Neef. Bei Müttern sei der echte Bart in der Vergangenheit aber oft richtig gut angekommen. „Den Kindern war er aber egal. Die hatten nur einen Mann im roten Anzug gesehen, das war für sie entscheidend.“ Aktuell trägt Neef noch immer einen weißen Rauschebart. Sozusagen aus alter Tradition. Am Morgen des ersten Weihnachtstags soll dieser aber ab. Und dann endgültig ab bleiben.

Die neue Freizeit will Neef mit seiner Frau genießen. In den Vorjahren hatte er lediglich Zeit, am Morgen des 24. Dezember den Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer und in den Ständer zu hieven. Danach begann sein Job als Weihnachtsmann. „Meine Frau hatte zu Hause die ganze Arbeit. In diesem Jahr kann ich beispielsweise beim Schmücken des Baumes mithelfen“, sagt Neef. Wehmut sei nicht dabei. „Ich freue mich darauf.“

Von Mark Bode