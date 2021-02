Jeinsen

Locker und entspannt sitzt Arne Ellenberg an seinem Schreibtisch, erledigt den üblichen Bürokram, telefoniert mit Eltern und schreibt Pläne für die nächsten Wochen. Alles Aufgaben, die ein Rektor so zu erledigen hat. Sieht so jemand aus, der als Schulleiter-Neuling die Leinetalschule in Jeinsen gerade erfolgreich durch die teils stürmischen Pandemiezeiten führt? „Ich bin von Natur aus eher der gelassenere Typ. Die Arbeit in den letzten Monaten war aber super anstrengend“, erzählt der gebürtige Jeinser.

Seit vergangenem Sommer leitet er die Geschicke der Grundschule und fühlt sich rundum wohl in seiner neuen Position. Er sei glücklich über den Schritt, den er gewagt hat. „Ich bin hier ganz toll aufgenommen worden. Alle haben mich sehr unterstützt. Die ehemalige Schulleiterin, Renate Beblo, hat sich Zeit zur Einarbeitung genommen, um mir den Einstieg zu erleichtern.“ Was Ellenberg seitdem geleistet hat, kann sich sehen lassen. Alle 27 Schüler wurden mittlerweile mit Tablets ausgestattet. Und das WLAN im Gebäude sei stabil und zuverlässig, versichert er. Was in Hannover und der Region bei Weitem nicht die Regel ist.

Alle 27 Kinder können jeden Tag zur Schule kommen

Auch die Pandemie hat Ellenberg mit seinem Team bislang gut bewältigt. „Ohne die Kolleginnen und Mitarbeiter wäre ein so reibungsloser Ablauf gar nicht möglich“, sagt er. Bezüglich der Corona-Einschränkungen könne er nicht von einer besonderen Herausforderung für ihn sprechen. „Ich kenne es ja nicht anders“, sagt er. Der Unterricht ist so organisiert, dass alle 27 Schüler der sehr kleinen Schule jeden Tag kommen können. In vier großzügigen Räumen werden die Kinder in kleinen Gruppen unterrichtet. „Ab 16 Personen müssten wir die Gruppen nach den Corona-Vorschriften aufteilen. Davon sind wir aber zum Glück weit entfernt“, sagt Ellenberg.

„Die drei Lehrkräfte, die hier arbeiten, geben ihr Bestes und machen auch gern mal Überstunden. Der Hausmeister und die Schulsekräterin machen einen super Job, sind sehr hilfsbereit und immer erreichbar, und auch die drei pädagogischen Mitarbeiter tragen die Schule mit ihrer Zuverlässigkeit und Flexibilität durch die Pandemie“, sagt der Schulleiter. Lob verteilt er auch für die Arbeit in den Ministerien und im regionalen Landesamt für Schule und Bildung. „Unser Dezernent Martin Deiwick steht mit Rat und Tat zur Seite. Auch in den Ministerien werden zahlreiche Überstunden geleistet, um uns in diesen schwierigen Zeiten Sicherheit zu geben.“

Kurzer Fußweg statt langer Autoanfahrt

Bei so viel Wohlfühlatmosphäre stört es auch wenig, wenn der eigene Arbeitstag mal deutlich nach hinten verlängert werden muss. „In der Regel bin ich von 7.30 Uhr bis 15 Uhr in der Schule. Es kann aber auch mal länger werden. Abends warten dann oft noch ein paar Telefonate und Planungen auf mich“, berichtet Ellenberg. Dafür hat er es nicht weit bis zur Arbeit. Fuhr er früher immer rund eine Dreiviertelstunde zu seiner alten Schule in Hannover-Badenstedt, schlendert er jetzt morgens ganz entspannt fünf Minuten zu Fuß durch den Ort bis zu seinem Arbeitsplatz.

Was seine Schüler besonders cool am Schulleiter finden: Ellenberg nutzt ab und zu auch schon mal das Skateboard, um zur Arbeit zu kommen. Für ihn hat das Brett mit Rollen einen ganz praktischen Vorteil: Er ist damit schnell unterwegs. „Dann kann ich mir mittags auch mal zu Hause ein Mittagessen gönnen.“ Seine Frau Karoline und die beiden Kinder Leander und Maja freut es, wenn der Papa mal auf einen spontanen Besuch vorbeikommt.

Bleibt Ellenberg in neuer Schule als Leiter?

Oft mit einer kleinen Leckerei im Gepäck geht es danach zurück an den Schreibtisch, wo Ellenberg schon die nächsten Projekte plant. So soll an der Grundschule bald eigener Salat für das Mittagessen angebaut werden. Außerdem wird ein 3-D-Drucker für den Werk- und Sachunterricht angeschafft. Fast schade, dass im Sommer 2022 dann Schluss ist und die Grundschule in Jeinsen geschlossen wird. Der Schulleiter selbst darf noch nichts dazu sagen, ob er auch an der neuen Grundschule in Schulenburg das Amt übernehmen wird. Nach Informationen dieser Zeitung soll das aber der Fall sein.

Von Tim Burchardt