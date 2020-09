Schulenburg

In der Werkstatt der Firma JRS Prozesstechnik sprühen die Funken. Luca Tschiche hat sich das Schweißgerät geschnappt und demonstriert, wie er damit umgehen kann. Gelernt hat der 22-Jährige dies im Rahmen seiner Ausbildung zum Industriemechaniker mit dem Schwerpunkt Instandhaltung. Es ist bereits sein letztes Lehrjahr, im Dezember wartet die Abschlussprüfung auf ihn. „Ich hoffe, dass ich danach übernommen werde“, sagt Tschiche.

Die Chancen darauf stehen gut. Das Pattenser Unternehmen JRS Prozesstechnik mit Sitz in Schulenburg bildet in den Bereichen Produktion, technische Berufe und Verwaltung aus und setzt bei seinen Azubis auf Beständigkeit. „Wir wollen, dass sie bei uns bleiben, denn es ist heute schwer, junge Leute zu finden“, sagte Geschäftsführer Stephan Rettenmaier am Donnerstag bei einem Besuch der Wirtschaftsförderer der Region, die regelmäßig Unternehmen im Umland von Hannover besichtigen. Laut Rettenmaier sei unter anderem die Abgelegenheit des Standorts ein Problem. Die Jugendlichen kämen von Hannover nicht raus nach Schulenburg.

Hans-Jürgen Rook, Prokurist bei JRS Prozesstechnik, erläutert den Wirtschaftsförderern der Region die Fischtreppe und das Stauwerk. Quelle: Sarah Istrefaj

Firma sucht Nachwuchs an den Schulen

Aus diesem Grund wird die Firma seit einigen Jahren selbst aktiv und geht in die Schulen, um über die Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb zu informieren. Dabei arbeitet JRS Hand in Hand mit der KGS Pattensen und dem Wirtschaftsförderer der Stadt, Arne Schütt. „Wir setzen uns regelmäßig in Arbeitsgruppen zusammen“, bestätigte dieser beim Gespräch im Rahmen des Betriebsbesuchs. Einmal im Jahr finde in der Sporthalle der KGS eine Ausbildungsmesse statt, die diesmal allerdings coronabedingt ausfallen müsse. „Bei 300 bis 400 Schülern plus 14 bis 20 ausstellenden Unternehmen ist das Risiko einfach zu groß“, sagte Schütt. Im nächsten Jahr solle die Veranstaltung aber wieder stattfinden.

Für Luca Tschiche brauchte es keine Messe, er ist über einen Verwandten auf JRS Prozesstechnik aufmerksam geworden. „Ich war nach der Schule erst beim Bund und wusste noch nicht so richtig, was ich machen will“, erzählt der 22-Jährige. Es sollte etwas Handwerkliches sein. Als sein Schwager, der bei JRS arbeitet, ihm davon erzählte, sei er gleich interessiert gewesen. Heute ist Tschiche einer von neun Azubis in der Firma. „Und super ist natürlich, dass ich an meinem Wohnort arbeiten kann“, sagt der Schulenburger, der morgens mit dem Fahrrad zum Betrieb fährt.

Jessica Urhammer macht bei JRS Prozesstechnik eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Quelle: Sarah Istrefaj

Deutlich weiter hat es hingegen Jessica Urhammer. Die 22-Jährige fährt täglich 25 Kilometer aus Salzhemmendorf nach Schulenburg, wo sie zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet wird. „Weil mein Freund damals in Hannover wohnte, habe ich eine Stelle in Hannover oder in der Nähe gesucht“, sagt Urhammer. Fündig wurde sie bei einer Stellenausschreibung auf einem Internetportal für Ausbildungsplätze. Mittlerweile ist die 22 -Jährige in ihrem dritten Lehrjahr angekommen, eine Weiterbeschäftigung nach ihrem Abschluss ist ihr bereits zugesagt worden.

Azubis wollen sich weiterbilden

Beiden Auszubildenden macht ihr Beruf Spaß. Zukünftig wollen sie daher erst einmal Berufserfahrung sammeln. „Vielleicht mache ich später noch meinen Meister oder Techniker, ich will mich auf jeden Fall weiterentwickeln“, sagt Tschiche. Auch Urhammer kann sich vorstellen, später noch ihren Fachwirt zu machen. Die Möglichkeit zur Weiterbildung ist bei JRS Prozesstechnik gegeben.

Von Sarah Istrefaj