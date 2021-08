Pattensen-Mitte

Mit Verwunderung haben Bürger auf die Nachricht der Stadt reagiert, dass in den beiden Seniorenheimen an der Koldinger Straße sowie an der Schützenallee in Pattensen-Mitte jeweils ein Wahllokal zur Kommunalwahl und Bundestagswahl errichtet werden soll. Nachdem mehrere Nachfragen bei der Stadt eingegangen sind, sieht sich die Verwaltung gezwungen, diese Entscheidung noch einmal deutlich zu erklären.

„Selbstverständlich wird auch in den Pflegeheimen das Hygienekonzept streng beachtet“, sagt Renate Riedel, Sachgebietsleitung Verwaltungsorganisation. „Wir haben die Nutzung dieser Wahllokale vorher mit den jeweiligen Geschäftsführern der Pflegeheime abgesprochen und uns die entsprechenden Räumlichkeiten vor Ort angesehen“, sagt sie weiter. Beide Geschäftsführungen hätten anschließend ohne Bedenken der Nutzung der jeweiligen Räumlichkeiten als Wahllokal für beide Wahltage zugestimmt.

Lesen Sie auch Pattensen: Alle Berichte zur Kommunalwahl finden Sie hier

Einbahnstraßenregelung im Wahllokal

Riedel erklärt, dass die Verwaltung nicht davon ausgehe, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime zu befürchten sei. „In beiden Wahllokalen ist ein Betreten von außen möglich, sodass die Räumlichkeiten, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt werden – auch die Flure – gar nicht von den Wählerinnen und Wählern betreten werden müssen.“ In den Wahllokalen wird es laut Riedel eine sogenannte Einbahnstraßenregelung mit unterschiedlichem Ein- und Ausgang geben.

Von Mark Bode