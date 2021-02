Pattensen

Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Pattensen wird eine besondere: Es ist die erste Hybridsitzung. Das bedeutet, dass am 25. Februar ab 19 Uhr ein Teil der Ratsmitglieder zu Hause vor dem Computer, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon sitzt und der restliche Teil in der Aula der KGS Pattensen dabei sein wird. Die Feinabstimmung läuft laut Stadtsprecherin Andrea Steding aber noch.

Ursprünglich hatte die Stadt den Termin für die nächste Ratssitzung für den 1. März terminiert. „Wir müssen nun aber keinen Zeitpuffer mehr zwischen dem Verwaltungsausschuss und dem Rat einplanen, weil das Umlaufverfahren wegfällt“, erklärt Steding. Bei diesem Verfahren stimmten in den zurückliegenden Sitzungen der Ortsräte und Ausschüssedie Mitglieder in schriftlicher und digitaler Form ab – ein langwierigerer Prozess, in dem alle Informationen gebündelt an die Mitglieder in Papierform verschickt wurden. Um mehr Zeit zum Zusammenstellen der Materialien zu haben, wurde die Ratssitzung ursprünglich in den März verschoben. Das ist dank der Hybridsitzung nun nicht mehr nötig.

Politiker entscheiden, ob sie vor Ort tagen möchten

Vertreter des beauftragten Veranstaltungsbüros waren vor wenigen Tagen im Rathaus, um mit den Verantwortlichen über den möglichen Ablauf der nächsten Sitzung zu sprechen. „Das Ergebnis war, dass wir eine hybride Sitzung mit einem Präsenzanteil der Ratsmitglieder und der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen können“, sagt Steding. „Wir stellen jedem Ratsmitglied frei, ob er oder sie persönlich in der Ernst-Reuter-Schule teilnehmen möchte.“Und ergänzt: „Im Zuge der Minimierung der Infektionsgefahr, würden wir allerdings appellieren, zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, sich auf digitalem Wege in die Sitzung zuzuschalten.“ Je nachdem, wie viele Ratsmitglieder tatsächlich vor Ort teilnehmen möchten, verändert sich die Zahl der Plätze für die Zuschauer. Laut niedersächsischer Corona-Verordnung kann pro zehn Quadratmeter Fläche in der Aula eine Person zugelassen werden.

Vor Ort wird ein separates Pult mit Mikrofon und Kamera aufgebaut

Die Stadt muss letzte Details zur Sitzung noch abklären. Fest steht allerdings schon, dass für die Redebeiträge vor Ort ein separates Rednerpult mit fest installiertem Mikrofon und eine justierte Kamera aufgebaut werden. „Für diejenigen, die sich über die Videokonferenz in die Sitzung einbringen, wird es ein sogenanntes browserbasiertes Konferenzprogramm geben“, erklärt Steding. „Das bedeutet, dass sie auf ihrem Endgerät keinerlei Programm oder App installieren müssen.“ Alle werden kurz vor der Ratssitzung von der Verwaltung einen Link und die Login-Daten erhalten, mit denen sie sich über einen beliebigen Internetbrowser in die Videokonferenz einwählen können.

Zur Liveübertragung der Ratssitzung per Onlinestream sei die Verwaltung noch im Austausch mit dem Veranstaltungsbüro, sagt Steding. „Hier hängt im Moment sehr viel von der Qualität und Bandbreite der Internetgeschwindigkeit vor Ort ab, sodass wir diese Möglichkeit noch nicht zu hundert Prozent fest zusagen können.“ Man sei aber bemüht, den Bürgerinnen und Bürgern diese Form der digitalen Beteiligung zugänglich zu machen.

Von Mark Bode