Wird es einen Hochwasserschutz für Jeinsen oder gar die gesamte Stadt geben? Der Antrag von SPD-Ratsherr Jens Ernst zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für die ganze Stadt stößt nicht bei allen gewählten Volksvertretern auf Zustimmung.

„Über einen Hochwasserschutz für Jeinsen reden wir schon seit 20 Jahren. Dieser Antrag bremst den bisherigen Prozess aus“, sagte Dirk Meyer (UWJ) in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend. Der Ortsrat in Jeinsen hatte den SPD-Antrag in der vergangenen Woche bereits abgelehnt.

Hochwasserschutz in Pattensen

Eine im Januar präsentierte Voruntersuchung hatte ergeben, dass ein Hochwasserschutz für Jeinsen sehr teuer wird. Ein Bau für 1,2 Millionen Euro könnte ein Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt, nicht komplett zurückhalten. Jetzt plant die Politik die weiteren Schritte.

Andrea Eibs-Lüpcke ( SPD) sagte, dass die Thematik Hochwasser ganzheitlich betrachtet werden müsse. So seien auch noch weitere Stadtteile, unter anderem ihr Heimatort Koldingen, von Hochwasser bedroht. Sie betonte, dass die SPD den Prozess in Jeinsen nicht bremsen, sondern nur erweitern wolle. Jörg Walkowiak ( SPD) sagte, dass es der SPD auch um die maximale Ausschüttung von Fördergeld gehe. „Bekommen wir überhaupt Zuschüsse, wenn wir nur ein Konzept für Jeinsen entwickeln? Und könnten die vielleicht noch erhöht werden, wenn wir ein Konzept für die gesamte Stadt entwickeln?“, fragte er.

Großes Konzept erfordert mehr Zeit und Geld

Der städtische Sachgebietsleiter Jörg Hinrichsen sagte, dass es auch Zuschüsse gebe, wenn nur ein Konzept für Jeinsen entwickelt werde. Er wolle prüfen, ob die Zuschüsse möglicherweise prozentual für ein Gesamtkonzept noch steigen. Davon gehe er allerdings nicht aus. Zudem wies er darauf hin, dass sowohl die Arbeitszeit wie auch die Kosten für die Betrachtung der ganzen Stadt zunächst steigen. Auch der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, regte an, möglicherweise zunächst nur ausgewählte Flächen wie in Jeinsen oder Koldingen im Hinblick auf eine Hochwassergefahr zu untersuchen.

Julia Recke ( CDU) sagte, dass die Verwaltung zunächst eine Einschätzung vorlegen solle, ob sich ein Konzept für die gesamte Stadt finanziell wirklich lohne. Die Stadt sollte nicht mehr Geld für die Voruntersuchungen zahlen müssen als anschließend durch Fördermittel gespart werden kann.

Fraktionen wollen noch beraten

Der Bündnisgrüne Michael Dreves schlug vor, den Hochwasserschutz auch innerhalb des für dieses Jahr geplanten Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) zu betrachten. „Das macht Sinn, weil damit schließlich auch ein Ankauf notwendiger Flächen verbunden sein könnte“, sagte er.

Mit einer Enthaltung von Klaus Iffland (UWG) stimmten die Mitglieder des Ausschusses dafür, den Antrag noch einmal in den Fraktionen zu beraten. Gleichzeitig soll die Verwaltung prüfen, ob ein Konzept für die gesamte Stadt finanziell lohnenswert ist.

Von Tobias Lehmann