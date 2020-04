Hobby-Näherinnen spenden für Däne und Bücherecke

Pattensen-Mitte

Geschäftsleute – gerade die Inhaber kleinerer Läden – haben es gerade schwer. Wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie dürfen sie ihre Geschäfte nicht öffnen. Umso mehr freuten sich zwei von ihnen über ein nachhaltiges Zeichen der Unterstützung: Lars Elmgaard Thiele vom Café Zum Dänen und die nahe gelegene Bücherecke von Elke Guth bekam von den Freundinnen Sarah Franke und Jenny Bluhm jeweils 700 Euro überreicht.

In mehr als zehn Tagen hatten diese ehrenamtlich mehr als 300 Mund-Nasen-Masken genäht – und diese gegen eine Spende abgegeben. Jetzt überreichten sie den beiden sichtlich gerührten Pattenser Geschäftsleuten das Geld.

Spender geben bis zu 15 Euro

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir unsere genähten Masken gegen eine Spende für bedürftige Unternehmen im Ort abgeben“, sagt Franke. Viele der Abnehmer seien großzügig gewesen und hätten jeweils zwischen 7 und 15 Euro pro Maske gespendet. Eine der Abnehmerinnen war beispielsweise Ingrid Ulrich, die als Physiotherapeutin in Pattensen weiter Patienten behandeln darf.

„Weitere 300 Euro bekommt das Bollerwagencafé der Obdachlosenhilfe in Hannover“, sagt Bluhm. „Und alles, was wir ab jetzt für die nächsten Masken bekommen, geben wir an die Tafel Pattensen, Laatzen und Hemmingen ab.“

Näherinnen erhalten als Dank Schokolade

Neben herzlichen Worten der Freude über die Unterstützung aus dem Ort sagten Thiele und Guth mit zwei Packungen „Merci“-Schokolade gemeinsam auch auf süße Art „Danke“.

Beim Dänen ist als Außer-Haus-Service – die telefonische Bestellung leckerer Speisen – unter Telefon (05101) 854595 mit Abholung oder Lieferung möglich. Guth verweist darauf, dass Bestellungen für Schul-, Büro- und Bücherbedarf per E-Mail unter buecherecke-pattensen@web.de angenommen werden.

Von Torsten Lippelt