Jeinsen

Neben den heute üblichen Traktor-Monstern nehmen sie sich aus wie Modell-Autos, und doch ist es noch gar nicht so lange her, dass mit inzwischen historischen Treckern gepflügt, gemäht und gedroschen wurde. Wie das funktionierte, kann man beim Trecker-Treffen in Pattensen-Jeinsen von Freitag, 30. August, bis So...