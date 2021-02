Einen Fall von vermeintlicher Körperverletzung zwischen einem Hemminger und einem Pattenser musste das Amtsgericht Springe am Ende auf sich beruhen lassen. Das Verfahren wurde eingestellt. Das lag auch an der 19-jährigen Zeugin, die zunächst die Aussage verweigern wollte, sich dann an nichts mehr erinnern konnte und wenig Erhellendes beitrug.